Chile Vamos le da la espalda a RN Gonzalo Fuenzalida y rechaza su nombramiento como miembro del TC

De esta manera, de los 24 senadores de Chile Vamos, siete rechazaron, seis se abstuvieron y dos no estuvieron en la sesión. AGENCIA UNP/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 28 de junio 2022 · 21:09 hs

El Senado rechazó el nombramiento del ex diputado RN Gonzalo Fuenzalida y la abogada DC Alejandra Precht como nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Esto, tras solo alcanzar 21 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones, no logrando los 33 apoyos necesarios para ratificar lo señalado por la Cámara de Diputados.

El hecho que marcó la votación fue que los senadores de Chile Vamos no apoyaron la nominación del otrora parlamentario, cuya nominación por parte de RN generó resquemores desde un inicio.

Y es que uno de los principales argumentos para darle la espalda a Fuenzalida es la falta de méritos para el cargo, lo que perjudicaría aún más la poca adhesión que genera el TC.

Así, el senador RN Juan Castro fue uno de los que votó en contra, asegurando que "yo no tengo nada que decir en lo personal del candidato Fuenzalida, pero siento que la Cámara se equivocó en nombrarlo, porque hoy él es parte de una coalición política (…) Su nombramiento fue indebido”.

Sus dichos fueron compartidos por el UDI Iván Moreira, quien precisó que “detesto que me presionen, yo estoy aquí para cumplir con mi deber y no me gusta que me amenacen, fuerte y claro: yo voto en contra, porque me parece que no tiene los méritos necesarios para un cargo tan elevado. Esa es mi convicción y mi decisión”.

Además de Moreira, votaron en contra los UDI Moreira, Javier Macaya, Luz Ebensperger y Gustavo Sanhueza, mientras que se abstuvieron Juan Antonio Coloma, David Sandoval y Enrique van Rysselberghe.

En Evópoli el panorama no fue mejor, ya que Felipe Kast y Sebastián Keitel rechazaron la propuesta. De esta manera, de los 24 senadores de Chile Vamos, siete rechazaron, seis se abstuvieron y dos no estuvieron en la sesión.

Quien defendió a Gonzalo Fuenzalida el senador DC Matías Walker, quien dejó en claro que sí tenía la trayectoria necesaria para llegar al TC.