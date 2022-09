Chile Vamos se baja de conversaciones por proceso constituyente: pide salida del Gobierno por dichos de Vallejo

“Es prudente que el Gobierno no esté en la mesa en esta etapa", indicaron los principales representantes de la oposición. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 13 de septiembre 2022 · 16:52 hs

Chile Vamos anunció que se baja de la próxima reunión con el oficialismo para avanzar en un nuevo proceso constituyente, apuntando a las últimas declaraciones de la vocera Camila Vallejo, por lo que pidió que el Gobierno se reste de estas conversaciones.

Junto con buscar cambiar la fecha de este encuentro, la coalición de oposición aseguró que está trabajando en su propia propuesta respecto a cómo generar una nueva Constitución.

El senador Francisco Chahuán, timonel de RN, expresó a los medios que "nosotros a la reunión del día jueves hemos tomado la decisión de no asistir, creemos que se anuncien acuerdos que no han sido tomados es faltar a la verdad, faltar a las formas. Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestra que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre y en ese contexto nosotros no asistiremos a esa reunión".

Chahuán detalló que, además de reprogramar un nuevo encuentro, se debe considerar a los invitados a esa cita, "porque no es lo mismo, el peso específico de cada uno de los partidos".

Sus dichos fueron compartidos por Luciano Cruz-Coke, de la bancada de senadores de Evópoli, quien apuntó que “nosotros muy formalmente le hemos pedido al Presidente del Senado que tenga a bien postergar la reunión o entender que no vamos a concurrir este jueves y que necesitamos tiempo para conversar. Y que se hace necesario que el Gobierno guarde prescindencia respecto de estas conversaciones”.

En tanto, el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, solicitó que el Gobierno se reste de estas conversaciones preliminares con el oficialismo.

“Yo creo que es prudente que el Gobierno no esté en la mesa en esta etapa. Ellos mismos han señalado que van a hacer colaboradores, el Gobierno en el momento de legislación es colegislador, le corresponde presentar indicaciones al proceso, así que va a estar presenten en algún momento y es parte de lo que corresponde en materia legislativa”, argumentó.

Macaya sentenció que “en esta etapa creo que es importante pedirle al Gobierno que se dedique a gobernar y a resolver los problemas más importantes que tienen los chilenos”.