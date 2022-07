Camioneros de Confederación Nacional del Transporte de Carga evalúan realizar paro de advertencia

Líderes de la CNTC se reunieron con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el viernes en Teatinos 120. Pero no quedaron satisfechos, sino que en "estado de alerta". AGENCIA UNO/ARCHIVO

"La zona de La Araucanía, es una película de terror, nosotros circulamos por la Ruta Cinco que hoy tiene custodia y, a lo más, uno puede evitar transitar de noche. Pero, los caminos interiores de la Macrozona Sur es un riesgo permanente, una tragedia, todo está desbordado. Narcotráfico, robo de madera (…) nuestro coterráneo, que no haya visitado la Macrozona Sur, es increíble”.

Así contó la realidad del transporte de carga terrestre en la Macrozona Sur, uno de los directores nacionales de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), el magallánico Carlos Estrada en el programa “Las Cosas por su Nombre” de Pingüino Radio, que conduce el periodista Juan Ignacio Ortiz.

Dirigentes de las CNTC se encuentran evaluando la realización de un paro de camiones, el cual podría comenzar a fines julio o en agosto, poco antes de que se cumplan 50 años del “paro de advertencia” de los transportistas contra Salvador Allende, el 19 de agosto de 1972.

El dirigente, confirmó que el gremio se encuentra en alerta. “Estamos en estado de alerta, fuimos bien críticos con gestión del gobierno anterior, la gestión del actual ha sido más tibia, falta energía, fuerza, decisión, tomar el toro por las astas, tener una acción definitiva en contra de la delincuencia desatada que ya sobrepasó la Macrozona Sur”, señaló en la entrevista radial.

El magallánico, fue todavía más critico con el Presidente Boric por la situación en la zona roja de Arauco.

“Presidente Boric, nuestro coterráneo, que no haya visitado la Macrozona Sur, es increíble. Ha visitado el extranjero, vino a Punta Arenas, ha visitado Argentina (…), Estados Unidos, estuvo en la capital del imperialismo y no ha visitado la Macrozona Sur, que es dónde están los problemas y donde se necesita que esté”, aseguró en la conocida radio magallánica .

Y añadió: “ Temuco, una ciudad que tuvo récord de crecimiento en la década de los 80 y hoy es una ciudad en estado de abandono, con inversión cero y cerca tiene una guerrilla comparable con los peores momentos de Colombia, y uno quisiera que el Presidente estuviera alojando en la Macrozona Sur y dándole la prioridad que tiene”

Confederación Nacional del Transporte se reúne con Marcel, pero no queda conforme…

El viernes la directiva del gremio de transportistas de camiones, encabezada por Sergio Pérez, llegó hasta Teatinos 120 para exponer una serie de puntos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que generan inquietud al sector, lo más relevantes la situación en La Araucania y el alza de combustibles en el país.

Ambas situaciones mantienen en estado de alerta a los transportistas de carga, por el impacto que esta escalada en el precio de las bencinas y el diesel los está impactando.

Los camioneros iban molestos además porque según explican éste era el segundo esfuerzo de los representantes del transporte de carga por reunirse con la autoridad de gobierno, ya que la cita estaba programada originalmente la semana pasada, pero en esa ocasión fue suspendida por el propio Marcel a último minuto.

A la salida de la reunión con el ministro de Hacienda, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien dirigió el paro de camioneros en 2020, indicó que “le hemos solicitado al ministro de Hacienda que esta alza semanal del petróleo para los camioneros de Chile es inabordable, y él se comprometió a estudiar esta situación, y esperamos que el gobierno contribuya a resolver los problemas que tenemos hoy los transportistas debido al alza de los combustibles”.

Uno de los temas abordados en la reunión fue el funcionamiento del Mecanismo de estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), la permanente alza de los combustibles, el impuesto específico y el tipo de cambio.

“La CNTC le expuso al ministro Marcel que el MEPCO opera en base al impuesto específico variable, que desde febrero ha sido negativo, y ahí surge el problema. El SII no se preparó para estos escenarios y las facturas no soportan impuestos negativos o subvenciones, considerando que el impuesto específico negativo no se encuentra como información contable. De esta forma, todos los transportistas que deben recuperar impuesto específico, según la ley 19.764, se ven en la imposibilidad de hacerlo”, expresaron ayer en un comunicado.

El comunicado advierte que el gremio se mantiene en “alerta”.

El texto de la CNTC insiste además que el aumento de precios de los combustibles tiene al gremio en alerta, una nomenclatura gremial que se usa para abordar cursos de acción o de protesta.

"La fuerte alza de los combustibles que ha elevado los valores por sobre los 1.200 pesos, considerando que sólo ayer subió 20 pesos, y se espera un incremento similar para la próxima semana, mantiene en estado de alerta a los transportistas", dice el texto