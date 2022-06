Comisión de Constitución del Senado aprueba legislar proyecto que prohíbe el matrimonio entre menores

Se trata de una moción presentada por un grupo de diputados entre los que se encuentran los actuales senadores Paulina Núñez (RN) y Matías Walker (DC). SENADO

03 de junio 2022

La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto que modifica la legislación chilena para establecer la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio civil.

Se trata de una moción presentada por un grupo de diputados entre los que se encuentran los actuales senadores Paulina Núñez (RN) y Matías Walker (DC), que está cumpliendo su segundo trámite y que ahora deberá ser votado por la Sala.

Previo a la votación, la comisión escuchó a la jefa del departamento de reformas legales del Ministerio de la Mujer, Camila de la Maza; de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz y de la Subsecretaría de la Niñez, Rocío Faúndez.

"Parece sorprendente que nuestro ordenamiento sigue contemplando la posibilidad que menores de edad contraigan matrimonio, por todos los impactos que esto genera…el matrimonio infantil afecta la posibilidad del desarrollo adecuado", señaló Camila de la Maza, tras argumentar que en estos casos las principales afectadas por esta práctica son las niñas y adolescentes.

Por su parte, la Defensora de la Niñez entregó información sobre los nacimientos que se han registrado, cuyas madres son menores de edad.

En tal sentido, dijo que en 2019 hubo 5.957 nacimientos en Chile donde la madre tenía entre 15 y 19 años, con padres de 20 años o más y de ellos, 526 corresponden a padres con al menos 10 años más que la adolescente madre.

Asimismo, indicó que solo entre el año 2018 y 2020 se produjeron 135 matrimonios entre personas mayores de edad y adolescentes, lo que refleja que es una práctica que se sigue realizando en Chile. Y agregó que en muchos casos, los hombres tienen 10 años más que las mujeres con las que contraen matrimonio.

Cabe precisar que el proyecto no sólo prohíbe el matrimonio con adolescentes, sino que también establece la nulidad del mismo en el caso que se concrete. No obstante, no tiene efectos retroactivos.