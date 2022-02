Comisión de la Convención suprime artículo que impedía exhibición de fauna silvestre en zoológicos

La normativa para impedir la exhibición de fauna silvestre fue criticada por el Buin Zoo, desde donde acusaron que los convencionales desconocen la realidad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 23 de Febrero 2022 · 11:34 hs

En medio de la segunda votación en particular de los artículos asociados a los derechos de la naturaleza y animales, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional suprimió un artículo que impedía la exhibición de fauna silvestre en nuestro país.

En detalle, la instancia suprimió un artículo donde se establecía que la fauna silvestre “no será objeto de exhibición” en zoológicos u otros espacios.

Este aspecto fue previamente aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente con 11 votos a favor, 7 en contra y una abstención el pasado 12 de febrero.

Según sus creadores ligados a la ex Lista del Pueblo (Pueblo Constituyente), la idea no era cerrar los zoológicos chilenos, sino que reconvertirlos en “santuarios o ecoparques”, donde el foco esté puesto en la conservación animal y no en la entretención de las personas.

“Con esta norma lo que estamos haciendo es que el Estado tenga un mandato especial para que de aquí en adelante vayamos repensando nuestra relación con los animales y su exhibición. No es que se acaben los zoológicos, sino que es una invitación a un tránsito, en donde cambie su función principal y se vayan convirtiendo en centros de rehabilitación y reinserción de fauna”, explicó por esos días una de las impulsoras del artículo, Constanza San Juan (Pueblo Constituyente).

Medida generaba preocupación en zoológicos

Antes que la Comisión de Medio Ambiente decidiera suprimir el artículo que impedía la exhibición de fauna silvestre en zoológicos nacionales, la medida preocupó al Buin Zoo.

El veterinario y fundador del zoológico de Buin, Ignacio Idalsoaga, acusó en conversación con The Clinic que la medida mostraba “un desconocimiento importante de lo que es la realidad mundial con respecto a los zoológicos del día de hoy.”

“Creo que todavía queda en la mente el recuerdo de centros de exhibición y donde las personas iban simplemente a entretenerse. Eso dejó de ser hace muchos años”, indicó.

En tanto, el convencional de la UDI que solicitó revisar el artículo, Pablo Toloza, agradeció la decisión de la Comisión de Medio Ambiente porque “dos millones de personas visitan anualmente los zoológicos en nuestro país” y más de 300 mil alumnos “conocen los animales a través de estos zoológicos anualmente, que no tendrían otra forma de hacerlo si no es a través de estos lugares”.

“Los animales que están en los zoológicos no son animales que fueron sacados de su habitat natural, sino que son animales dañados”, indicó durante su intervención en el ex Congreso de Santiago.