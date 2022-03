Comitiva de Izkia Siches esplegó bandera mapuche para intentar detener disparos en Temucuicui

La intención de detener los disparos mostrando la bandera mapuche no tuvo los resultados esperados.

Por: Cristián Meza 16 de Marzo 2022 · 07:00 hs

Este martes disparos al aire interrumpieron el traslado de la cápsula de seguridad de la delegación ministerial del Gobierno, liderada por Izkia Siches, que se encuentra de visita en La Araucanía.

La comitiva de la ministra del Interior ingresaba por el camino Quechereguas, para sostener una reunión con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros en un operativo, cuando se sintieron disparos.

Ante esto, uno de los miembros del grupo se bajó de su vehículo y desplegó una bandera mapuche para buscar que los atacantes detuvieran su accionar, sin obtener resultados, por lo que la caravana desvió su camino hacia Ercilla para acudir al retén de Carabineros.

Por su parte, Marcelo Catrillanca visitó a la ministra Siches en el retén de Carabineros de Ercilla, donde ella se encontraba tras el incidente, oportunidad en la que señaló que "quiero saludar a la ministra porque creo hay buena intención del Gobierno (...) No puedo decir lo que pasó porque no tengo idea".

Respecto a este incidente, la vocera Camila Vallejo puntualizó que “el camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en al Wallmapu y particularmente en La Araucanía es un camino que sabíamos que iba a ser difícil, el camino del diálogo sabemos que no va a estar exento de dificultades, sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo”.

Respecto de reevaluar el estado de emergencia, la ministra escuetamente consideró que “esto sucedió en estado de excepción, creo que eso responde todo”.

“Este hecho sucedió en el marco de un estado de excepción, nosotros entendemos que algunos no quieren que el Gobierno abra instancias de diálogo o que la solución sea el diálogo, nosotros seremos perseverantes en esto, y por eso insistimos y sostenemos que el itinerario continúa”, remarcó Vallejo.