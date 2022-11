Comunes denuncia a Claudia Mix al Tribunal Supremo: "No podemos tolerar este tipo de situaciones"

Desde Comunes indicaron que, pese a que Claudia Mix dio explicaciones, no fueron suficientes. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 25 de noviembre 2022 · 06:42 hs

Claudia Nathalie Mix Jiménez, diputada de la República, fue denunciada ante el Tribunal Supremo de su partido Comunes, tras el reportaje que reveló el mal uso de su tarjeta del Congreso para cargar bencina.

Según el artículo publicado por Ciper, dicho beneficio que se le entrega por su rol de parlamentaria, fue utilizado por su hija Catalina cuatro veces, mientras que un funcionario de la municipalidad de Maipú acumuló cargas por más de 600 mil pesos.

A raíz de esta situación, la presidenta comunal del partido Comunes en Puerto Montt, María Cristina Bustos, presentó la denuncia ante el Tribunal Supremo de la colectividad.

En el detalle, apuntan a que el funcionario de Maipú que se menciona en el reportaje, Víctor Villar, entre 2021 y 2022 “oficiaba de asesor de la entonces presidenta de Comunes, Ka Quiroz, y es yerno de Mix”.

“La respuesta elaborada por la diputada Claudia Mix y reproducida en la nota es una mera formalidad que no se hace cargo del fondo del asunto”, agregó.

Con esta decisión de la presidenta de Comunes en Puerto Montt contra Claudia Mix, se busca que el Tribunal Supremo “tome medidas inmediatas para evitar hacer las veces de cómplices o encubridores de una situación que hiere de gravedad un proyecto político que ha levantado las banderas de la transparencia y la probidad”.

“No podemos tolerar este tipo de situaciones que, además de poder acarrear alguna eventual responsabilidad administrativa o de otra índole, son antiéticas y atentan gravemente contra los principios de nuestro proyecto político”, añadieron.

La respuesta de Claudia Mix a reportaje

A través de un video, la diputada Claudia Mix quiso referirse al reportaje de Ciper, que la incluyó en el listado de aquellos parlamentarios que realizan un uso indebido de la tarjeta para cargar bencina.

“No tengo licencia de conducir ni cuento con un conductor, los traslados siempre los realizo con otra persona conduciendo y corresponden estrictamente a mis actividades y funciones como diputada”, explicó en un video.

Además de eso, quiso aclarar que “el auto que está inscrito y al que hace alusión la nota es mi vehículo personal, el cual se ocupa para trasladarme al Congreso y para llevarme a las distintas actividades en las que debo estar presente”.

“La gente que me conoce sabe de mi compromiso con las causas que defiendo y con el distrito, por lo que en bastantes ocasiones he tenido que recurrir a cercanos para que me trasladen a estas actividades con vecinos y vecinas, en horarios o días libres de mi equipo contratado”, insistió.