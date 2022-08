Condena transversal a performance en cierre de campaña del Apruebo en Valparaíso

El alcalde Sharp aseguró que desde la organización no estaban al tanto de la performance que se realizaría en el escenario. AGENCIA UNO

En el cierre de campaña del Apruebo en Valparaíso, el grupo musical travesti “Las Indetectables”, en medio de su función, comenzaron a sacar una bandera chilena del ano de uno de los integrantes, mientras llamaban a “abortar Chile".

El evento se realizaba específicamente en la Plaza La Victoria, pleno centro de la ciudad puerto, donde se presentaron artistas como Quilapayún, Sonora Barón y Mauricio Redolés, entre otros, en una actividad que sería el cierre de campaña para toda la familia, dado que su inicio fue a las 16:00 horas.

En ese contexto se presentó el grupo "Las Indetectables", colectivo perteneciente a las diversidades sexuales y de género, el que simuló arriba del escenario un aborto, donde una de sus integrantes sacó una bandera chilena desde el ano de otra, señalando que "abortar Chile significa abortar lo que nos enseñaron, lo bueno, lo malo, lo bello. Abortar el macho interior, abortar la policía, abortar la dictadura sexual".

Reacciones oficialistas

La “performance” fue recibida con repudio desde los diferentes sectores políticos. El Gobierno salió a condenar el acto.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que “estos hechos no solo ofenden a nuestros símbolos patrios sino que atentan contra niños, niñas y adolescentes”, además de pedir que no compartan el video del momento, para no viralizar el contenido que puede afectar a menores.

El alcalde de Valparaíso, y uno de los organizadores del evento, Jorge Sharp, también se sumó a la condena por Twitter, citando un mensaje del comando Apruebo Transformar, que consignaba que la performance no había sido puesto en conocimiento previo de los organizadores.

El jefe comunal agregó que esto no representaba el sentir “ni de las 3 mil personas que fueron al acto ni tampoco del Apruebo”.

Desde el comando de Aprueba por Chile también condenaron el acto, afirmando que presentarán las acciones legales correspondientes en nombre de los afectados.

Rechazo transversal

Quien también tuvo duras palabras para condenar la puesta en escena fue el ex candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien acusó que el alcalde Sharp y los organizadores del acto “invitan a las familias a abortar Chile y a deshonrar nuestra bandera nacional. El legado de la Convención”, tuiteó.

En la madrugada de este domingo, la Defensoría de la Niñez dijo que iba a presentar las acciones legales correspondientes por el delito de ofensas al pudor, puesto que dada la hora y la convocatoria, entre el público habían menores de edad.