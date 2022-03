Confirman fallecimiento de Patricia Poblete, ex ministra de Bachelet

La muerte de Patricia Poblete fue confirmada en redes sociales por su hijo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 31 de Marzo 2022 · 10:24 hs

A través de redes sociales familiares y diversos representantes de la ex Nueva Mayoría, confirmaron el fallecimiento de la ex ministra de Vivienda de Michelle Bachelet durante su primer Gobierno, Patricia Poblete.

Según comunicaron, la mujer y militante de la Democracia Cristiana murió a los 75 años de edad por causas que aún no han sido informadas.

El hijo de la ex secretaria de Estado confirmó la situación e indicó que "hoy murió mi madre Patricia Poblete Bennet", quien fue "una mujer sobresaliente, a la que quisimos con locura y cuyo vacío nunca podremos llenar. Vuela alto vieja querida".

Ex Nueva Mayoría rinde homenaje a Patricia Poblete tras muerte

Al respecto, la ex candidata presidencial del PS y ex vocera de Michelle Bachelet, Paula Narváez, contó en Twitter que “con mucha tristeza he recibido la noticia de la muerte de mi querida amiga, Patricia Poblete, ex ministra de vivienda”.

“Hago aquí un reconocimiento a su liderazgo, profesionalismo, compromiso y cariño por Chile. Descansa en paz, querida Pato. Mis condolencias a su bella familia”, profundizó.

El actual ministro de Vivienda del Gobierno de Gabriel Boric, Carlos Montes, se sumó a los homenajes por la muerte de la economista.

“Con un profundo dolor por la muerte de Patricia Poblete, cuya contribución fue clave en materia de políticas públicas para el ministerio de Vivienda, que encabezó por cuatro años durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Un saludo cariñoso a sus familiares y amigos”, escribió Montes en Twitter.

También rindió homenaje la Democracia Cristiana, donde calificaron a Poblete como una "gran servidora pública" que será recordada por "su contribución a un Chile mejor para todas y todos y su calidad humana".