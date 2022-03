Congreso respalda solicitud del Ejecutivo de extender el estado de excepción en la frontera norte

El único voto en contra fue de la senadora Fabiola Campillai (IND). AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 16 de Marzo 2022 · 21:40 hs

Con 39 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el Senado respaldó el oficio del Ejecutivo que solicita extender el estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa en el norte del país por un plazo adicional de 15 días.

La solicitud, la primera de la administración del Presidente Gabriel Boric, plantea que el objetivo es "impulsar las mejores condiciones posibles para la solución de la compleja situación humanitaria, migratoria y de seguridad que enfrenta el norte del país, sobre todo en la zona fronteriza".

En lo fundamental, la medida afecta a las provincias de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica; las provincias de Tamarugal y de El Loa, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama.

Durante la sesión, la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Izkia Siches, explicó los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a solicitar la prórroga, señalando que "enfrentamos problemas de seguridad que aquejan a los distintos territorios, especialmente en el norte y se requiere reforzar el cuerpo de Carabineros en el radio urbano".

Agregó que se busca "reforzar medidas para recuperar los espacios públicos como plazas, playas y parques que están siendo ocupados por asentamientos humanos y, al mismo tiempo, realizar un trabajo interministerial para enfrentar los problemas registrados en el norte".

El único voto en contra fue de la senadora Fabiola Campillai (IND), quien argumentó su postura indicando que “la migración es un problema mundial, no pienso que las personas migran por tener una buena vida, sino que esto se debe a que hay hambre en estos países, a que hay necesidades múltiples. No puedo aceptar que un problema de humanidad se militarice…No militarización en el norte de Chile y no militarización en el Wallmapu, sí a una mesa de diálogo latinoamericana de migración".