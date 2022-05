Constanza Schönhaut, convencional FA: "Nuestros 2/3 son un incentivo a la legislación"

La convencional negó que el alto quórum implique un cierre del debate en el Congreso. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 26 de mayo 2022 · 16:25 hs

Constanza Schönhaut, convencional del Frente Amplio (FA), defendió la polémica propuesta que los colectivos de izquierda presentaron a la Comisión de Normas Transitorias, la que propone establecer un quórum de ⅔ para que el actual Congreso Nacional pueda hacer las modificaciones a la nueva Constitución en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito de salida.

Las criticas en contra de la idea vinieron incluso desde la centroizquierda. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró que esto creaba un “incentivo al Rechazo”, ya que según él muchas personas se han abierto a aprobar el texto pensando que todas sus falencias podrían ser revisadas por el actual Poder Legislativo.

En una entrevista a La Tercera, Schönhaut negó que estos ⅔ sean como los implementados por la actual Constitución, los que durante cuatro décadas fueron apuntados como un verdadero “candado” para hacer cambios estructurales en el país.

“Son dos situaciones muy distintas. Los 2/3 de la Constitución de los 80 es un cerrojo a un proyecto político marcado en dictadura. Los 2/3 que proponemos, o el quórum que sea, es una solución que viene de un proceso democrático. No es un cierre al debate, es un incentivo a la legislación. Otra diferencia es que el quórum de 2/3 en la Constitución del 80 era permanente. Duró 40 años. Este quórum es excepcional, simplemente para este período específico”, aseguró la militante de Convergencia Social.

La frenteamplista también respondió a las declaraciones de Elizalde, planteando que “durante todo este periodo, cada decisión que ha tomado la Convención ha sido utilizada para decir que va a favorecer el Apruebo o el Rechazo. Yo creo que la nueva Constitución se va a evaluar en su conjunto, no en atención a una medida específica”.

Sobre el posible fracaso de la propuesta, considerando las dudas del Colectivo Socialista y de Independientes No Neutrales, Constanza Schönhaut manifestó que “si efectivamente en el pleno no están los 2/3 para aprobarlo, bueno, habrá que volver a conversar el quórum. Yo no soy una fiel defensora de un quórum en específico, sino más bien fiel defensora de acuerdos que permitan avanzar en la dirección correcta”.