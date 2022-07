Contralor e investigación al Gobierno: "No nos pueden pedir que hagamos más con los recursos que tenemos"

Bermúdez señaló que la investigación se centrará en el uso de recursos públicos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 27 de julio 2022 · 12:13 hs

El contralor Jorge Bermúdez descartó durante este miércoles que haya existido una demora en el inicio de la investigación especial en contra del Gobierno por eventual intervencionismo electoral en el plebiscito de salida, la que se generó tras múltiples denuncias presentadas por la oposición.

La autoridad precisó que “a partir de denuncias que hemos recibido de parlamentarios, se inició (la investigación) en el uso de recursos de la información que se está entregando. Se está realizando por el Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría, son auditores avezados que esperan avanzar rápido de determinar cómo se han usado los recursos”.

Bermúdez explicó además que los equipos fiscalizadores se centrarán en “determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período”.

Por los caminos que seguirían ante la posible detección de una irregularidad, el contralor señaló que “a partir de la investigación pueden surgir acciones derivadas, como un sumario, denuncia a otras instituciones o juicio de cuentas”.

El contralor también despejó los cuestionamientos sobre una supuesta lentitud a la hora de tomar las denuncias, afirmando que “nosotros como institución estamos usando, creemos que oportunamente, todos los instrumentos que tenemos, a partir de la información que tenemos”.

En ese sentido, Jorge Bermúdez manifestó que “aquí hay otras instituciones que también tienen que ver, hay un período de campaña que se está llevando a cabo, hay comandos, hay partidos políticos, hay recursos públicos en esas campañas que no les corresponden a Contraloría”.

“Nosotros, a la vez, estamos llevando a cabo más de 600 líneas de auditoría, que probablemente son cosas que afecta mucho más en el día a día a los ciudadanos en materia municipal, en salud, en obras públicas, en medio ambiente, etc. Entonces no nos pueden pedir que hagamos más de lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos”, enfatizó.

La autoridad detalló que “cada día que se pide un informe a un servicio públicos, éste tiene 10 días hábiles para responder, si es que no pide prórroga, por tanto, ahí tiene solamente medio mes usado solamente en esperar la respuesta. Esos son los tiempos que aquí existen. Pedir que aquí no haya bilateralidad, que no se escuche al otro y que no se pondere, evidentemente que es no conocer la administración del Estado”.

Por la relación con el Gobierno, el contralor aclaró que “tenemos que tener contacto”, comentando que aquello “ha ocurrido siempre” con todas las administraciones.