Convención Constitucional no realizará acto ciudadano por su clausura

El acto de cierre de la Convención estuvo marcado por la polémica con los ex presidentes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 22 de junio 2022 · 13:36 hs

La mesa de la Convención Constitucional confirmó este miércoles que no se realizará un “acto ciudadano” para el cierre del trabajo del órgano constituyente, el que se concretará durante la primera semana del mes de julio.

Hace algunos días se informó de la opción de realizar una actividad “ciudadana y popular” paralela a la ceremonia oficial de clausura que se realizará el 4 de julio, donde se entregará la propuesta constitucional definitiva al presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, la mesa desestimó la idea, apuntando a problemas de tiempo y a que el propio acto oficial contará con elementos ciudadanos.

“El acto que tenemos el día del 4 de julio va a incorporar elementos también culturales dentro de ese día. Estamos definiendo el cronograma de cómo va a ser la actividad. Hemos definido como mesa centrar todos los esfuerzos y trabajos en un evento único y no en dos eventos distintos”, expresó el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN).

El convencional añadió que “invitaremos a la mayor cantidad posible de autoridades, organizaciones sociales, diplomáticos, ministerios, a través de la vía telemática, porque sabemos que todo Chile quiere participar de esta ceremonia. Hemos recibido cientos de solicitudes de gente que quiere participar y abriremos todas las condiciones posibles para eso”.

El acto de cierre del proceso constituyente estuvo envuelto en una polémica luego que la mesa decidiera no invitar a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en una acción que fue criticada por varios convencionales en el pleno.

Debido a las críticas, la Convención revisó las invitaciones y decidió extenderlas a los ex mandatarios, quienes enviaron cartas descartando su presencia.

Una de las respuestas más críticas vino de parte del ex presidente Piñera, quien en su mensaje a la mesa que “la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país”.