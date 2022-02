Convención Constitucional recibió más de 1.200 propuestas que deberán ser debatidas

María Elisa Quinteros entregó el balance de las iniciativas que serán debatidas por la Convención. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 04 de Febrero 2022 · 14:20 hs

La Convención Constitucional cumplió durante este viernes siete meses de funcionamiento, entregando un balance sobre las propuestas recibidas, las que serán debatidas con todas sus indicaciones hasta el próximo 4 de julio.

María Elisa Quinteros, presidenta del órgano constituyente, informó que 940 iniciativas fueron presentadas por los convencionales; 248 corresponden a iniciativas populares indígenas; y 78 son iniciativas populares de norma que consiguieron las firmas necesarias en la plataforma oficial. En total, 1.266 propuestas deberán ser estudiadas por los convencionales.

Bárbara Sepúlveda (PC), vicepresidenta adjunta de la Convención, descartó cualquier modificación a los plazos establecidos por la reforma constitucional, a pesar de los miles de artículos que deberán ser votados en solo cinco meses.

“Estos plazos son acotados pero esto es parte del cronograma general que la Convención ya presentó, es un cronograma que no está en discusión, por lo tanto sé que hay varias especulaciones sobre extensiones de plazo, eso no es una posibilidad, la mesa no lo ha discutido y el llamado es ajustarse a este cronograma, respetarlo”, señaló la abogada en declaraciones consignadas por Emol.

La convencional señaló que los coordinadores de cada comisión están trabajando para llegar a consensos en materia de indicaciones, los que permitan avanzar con mayor rapidez en las discusiones que deben llegar al pleno.

“Los grandes debates que se están dando representan distintas visiones de país, de sociedad. Efectivamente todas estas decisiones tienen que estar construidas colectivamente porque todos sabemos que el cuórum que se enfrenta en el pleno es difícil de alcanzar”, afirmó.

La Convención está viviendo un complicado momento marcado por las críticas a las diversas normas que han sido aprobadas en las comisiones. A ello se sumaron los problemas generados tras la salida de la periodista Lorena Penjean de la dirección de comunicaciones de la entidad.