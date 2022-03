Convención aprueba un solo inciso del informe de 40 artículos de la Comisión de Medio Ambiente

Ante esto, la coordinadora Camila Zárate (Pueblo Constituyente) reconoció que "no ha sido fácil para esta comisión poder transmitir la información". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 04 de Marzo 2022 · 21:59 hs

El pleno de la Convención Constitucional solo aprobó un inciso del informe de 40 artículos presentados por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico.

"El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza", fue el párrafo aprobado por dos tercios.

Por su parte se rechazó parte del artículo 1, mientras que el articulado del 5°, 23°, 25°, 33°y 37° fueron rechazadas por completo, por lo que deberán volver a la Comisión.

Ante esto, la coordinadora Camila Zárate (Pueblo Constituyente) reconoció que "no ha sido fácil para esta comisión poder transmitir la información porque hemos tenido informaciones erradas sobre lo que pasa o no dentro de la comisión. Creemos que hicimos un buen esfuerzo, pero no ha sido suficiente y vamos a tener que hacer el doble"

Bernardo Fontaine señaló al final de la sesión que "votamos 40 artículos y solo se aprobó medio. Eso demuestra que este ecologismo radical, excesivo, que ha animado la Comisión de Medio Ambiente, no está en lo correcto ni está reflejando el sentir que necesitamos en esta nueva Constitución. Invitamos a todos los convencionales a que construyamos colectivamente una fuerte protección ambiental de la mano del desarrollo de Chile".

En tanto, Felipe Harboe precisó a Emol que “echarle la culpa a los medios o elementos externos creo que es no asumir que el 85% de las normas fueron rechazadas en general por el pleno. Usted puede tener una mala comunicación, pero cuando el contenido es malo, es malo. Creo que lo que corresponde es que la comisión entienda que el mandato son normas constitucionales, no reglamentarias ni legales. Y segundo, que entiendan que esto no es un paper de una ONG ambientalista, estas son normas para una Constitución política”.