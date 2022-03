Convención: autonomía y autogobierno de pueblos originarios a borrador de nueva Constitución

La discusión de esta norma generó un duro intercambio de opiniones entre Ruth Hurtado (Republicanos) y Rosa Catrileo (escaños reservados). AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 23 de Marzo 2022

El pleno de la Convención Constitucional aprobó y despachó al borrador de la nueva Constitución la norma que reconoce el derecho de los pueblos originarios a autonomía y autogobierno.

Esto, como parte de la votación de los únicos tres artículos del informe de la Comisión de Sistema Político que habían sido visados en general.

Una de las normas aprobadas consigna que "Chile es un estado plurinacional e intercultural, que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado".

En tanto, el artículo 5 determina que "los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material".

Según consignó radio Cooperativa, la discusión de esta norma generó un duro intercambio de opiniones entre Ruth Hurtado (Republicanos) y Rosa Catrileo (escaños reservados).

Y es que Hurtado planteó que "me gustaría saber si alguno de ustedes vio anoche un reportaje del país mapuche, como lo nombra la convencional Catrileo, de esta independencia que busca de este territorio liberado de Temucuicui, donde impera la impunidad, el narcotráfico y toda clase de ilícitos. ¿Para eso quieren autonomía territorial?".

Ante esto, su contraparte respondió que "en ninguna oportunidad he señalado la independencia del pueblo mapuche, nosotros estamos hablando de autonomía como una entidad dentro de los márgenes del Estado. Si usted no entiende eso, la invito a estudiar y a no hablar desde la ignorancia".