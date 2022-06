Convención da por cerrada polémica con ex presidentes: "Nos parece respetable que no puedan asistir"

La convencional lamentó la controversia que se generó con el tema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

22 de junio 2022

La mesa de la Convención Constitucional dio por cerrada la intensa polémica que se vivió con las invitaciones a los ex presidentes de la República al acto de clausura del órgano, que se realizará el próximo 4 de julio.

La controversia se generó luego que la entidad decidiera no invitar a Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera a la ceremonia, en donde se hará entrega oficial de la propuesta constitucional al actual mandatario Gabriel Boric.

Tras las críticas, que surgieron incluso entre los propios convencionales, la mesa decidió incluir a los ex gobernantes, aunque cada uno de ellos envió cartas anunciando que no asistirían. Algunos, como el ex presidente Piñera, fueron críticos con la postura tomada por la Convención.

María Elisa Quinteros (MSC), presidenta del órgano constituyente, dio por cerrada la controversia y aseguró que se respetará la decisión de los ex presidentes de no asistir al acto.

“Este tema nosotros lo cerramos como mesa la semana pasada. Establecimos criterios la semana anterior para las invitaciones, escuchamos al pleno y, al menos en los comentarios, se nos llevó a reabrir la conversación el día jueves, invitándolos”, expresó.

La convencional agregó que “agradecemos, por supuesto, a los ex presidentes que nos han dado una respuesta (…) lamentamos toda la controversia en la que se han envueltos”.

Por las cartas entregadas por los ex mandatarios, Quinteros manifestó que “respetamos su decisión, nos parece, de todo orden, muy respetable que no puedan asistir”.

“De ninguna manera hemos querido desconocer el aporte a la historia que han tenido. No han habido vetos, /hay que) insistir con eso. Solamente la decisión de la mesa fue tomada durante el día jueves”, añadió.

Consultada por una autocrítica sobre el episodio, la presidenta de la Convención reiteró que el tema “lo hemos cerrado”, expresando que “todo en la vida es perfectible, no siempre todo es como uno quiere (…) lo que sí hemos hecho es hacer el ejercicio humilde de tomar las palabras de nuestros colegas del pleno, llevarlas a la mesa y tomar una decisión".