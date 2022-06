Atria vota en contra de su "candado" y Convención rechaza quórum de 2/3 para reformas constitucionales hasta 2026

El pleno revisó los artículos de la Comisión de Normas Transitorias. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 02 de junio 2022 · 17:01 hs

El pleno de la Convención Constitucional rechazó este jueves el artículo del informe de la Comisión de Normas Transitorias que fijó un quórum de 2/3 para la reforma al nuevo texto hasta 2026, año en el que el actual Congreso Nacional finalizará su mandato.

La iniciativa, que había sido calificada como un “candado” y un “cerrojo” por parte de sus detractores, recibió 71 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones, sin alcanzar los apoyos suficientes para llegar al borrador y debiendo regresar a la comisión respectiva.

Entre los rechazos aparecieron los nombres de varios convencionales del Partido Socialista (PS), Independientes No Neutrales (INN) y algunos del Frente Amplio (FA), colectivos que habían adherido al acuerdo alcanzado por la izquierda en esta materia.

Uno de los votos que más llamó la atención fue el del convencional Fernando Atria (FA), quien se manifestó en contra a pesar de la extensa defensa que realizó sobre los 2/3 en un hilo en su cuenta de Twitter, donde descartó que la idea fuese similar al bloqueo de reformas impuesto en la Constitución de 1980.

“Respuesta: no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que, por ser creadas por la nueva Constitución, si es razonable esperar que la tengan”, señaló el abogado, quien posteriormente admitió que aún no sabía si iba a votar a favor o en contra de la idea.

El artículo había sido cuestionado por figuras de la centroizquierda como el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien afirmó que poner barreras para que el actual Congreso pueda reformar la nueva Constitución podría generar “incentivos al Rechazo”, debido a que algunos votantes se inclinarían por el Apruebo en el plebiscito de salida con la condición de corregir las falencias del actual borrador.

El Gobierno también se distanció de los ⅔, ya que el propio presidente Gabriel Boric manifestó que “no creo que haya que hacer normas especiales, no creemos que haya que hacer normas especiales, que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro”.

Tras la caída de esta idea, algunos convencionales apostarían a la labor de la Comisión de Armonización para subsanar un “vacío” que quedó en el borrador y decretar un quórum de 4/7 para las reformas constitucionales.