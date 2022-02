Convencional Daniel Stingo se compara con Los Beatles

“Homenajeando a los Beatles, vamos caminando hacia una Nueva Constitucion que nos permita construir un país más justo. Levantando las manos”, indicó el abogado. DANIEL STINGO

Por: Cristián Meza 10 de Febrero 2022 · 23:13 hs

El convencional Daniel Stingo compartió una imagen junto a sus pares Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, Manuel Woldarsky y Manuela Royo, imitando la portada del disco Abbey Road de Los Beatles.

“Homenajeando a los Beatles, vamos caminando hacia una Nueva Constitucion que nos permita construir un país más justo. Levantando las manos”, indicó el abogado.

Stingo dejó en claro que “seguimos buscando acuerdos y haciendo un trabajo de coordinación junto a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia”.

Sus palabras fueron compartidas por Mauricio Daza, quien precisó que están “unidos para avanzar a una justicia verdaderamente imparcial e independiente en favor de la ciudadanía”.

“Here comes the sun plasmado en una nueva Constitución y justicia para todas y todos los habitantes de Chile. Gracias compañeros y compañeras de la comisión de Sistemas de Justicia, por su enorme trabajo y dedicación en este proceso”, expresó por su parte Manuela Royo.