Convencional Elisa Giustinianovich afirma que es más relevante invitar a Gabriel Boric que a los ex presidentes

Por: Rafael Carneiro 17 de junio 2022 · 13:38 hs

Elisa Giustinianovich (MSC) amenizó la polémica generada después que la mesa directiva de la Convención Constitucional excluyera inicialmente -y después se retractara- sobre la invitación a ex presidentes a la ceremonia del próximo 4 de julio, cuando será entregado el borrador de la Constitución a Gabriel Boric.

En un inicio, la decisión de no incorporarlos aludía a un tema de aforo, aunque también habría un factor político donde se buscaría dar prioridad a autoridades que están en ejercicio.

No obstante, el gran debate -dentro y fuera de la convención- hizo que la mesa realizara una votación donde se impuso la opción de invitar a los ex mandatarios, por 6 votos a favor y 3 en contra.

La presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, el vicepresidente adjunto, Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente), y la vicepresidenta adjunta, Natividad Llanquileo (pueblo mapuche) votaron en contra.

En entrevista a EmolTV, la convencional Giustinianovich señaló que la decisión obedeció "principalmente a temas de aforo", dado que disponían de 36 invitaciones solamente.

Sin embargo, enfatizó en que "me llamó mucho la atención, la verdad, que generara tanto debate algo tan...no sé, no me parece algo tan relevante". Ella también planteó que toda la discusión le parece "muy insignificante dentro del contexto de una entrega de una nueva Constitución".

Giustinianovich explicó que lo en realidad se quiere relevar es sobre todo la ceremonia de entrega del texto a Gabriel Boric. "La verdad es que no me parece algo tan relevante si se invita o no se invita a los ex presidentes, porque lo más simbólico realmente es hacer entrega en este acto oficial a los poderes actuales, al poder constituido, que son los que les va a tocar hacer la implementación de esta nueva Constitución".

La convencional también dijo que la decisión de invitar o no a los ex presidentes "es una decisión que toma la mesa, y si han decidido cambiar de opinión, pues también".

Durante la entrevista, Giustinianovich también comentó que la opción de Movimientos Sociales Constituyentes de no invitarlos, "sobre todo por el conflicto que nos genera tener a Sebastián Piñera sentado en una ceremonia. Es una persona que para nosotros significa un presidente que ha pasado en total impunidad en relación a las violaciones de los derechos humanos".

"Eso nos parece conflictivo en un contexto donde es un proceso que se abre con esas graves vulneraciones, personas mutiladas, personas asesinadas, y con un ex mandatario que es finalmente el que genera estos mandatos a través de su posición de poder como presidente. Por eso nuestra posición y la de María Elisa Quinteros", argumentó.