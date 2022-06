Convencional Hurtado deja en evidencia a Stingo: quiere eliminar las Isapres pero no cotiza en Fonasa

Frente a estas palabras, Daniel Stingo aseguró que el sistema público de salud “es malo”, recalcando que tiene la oportunidad de acceder a una Isapre. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 02 de junio 2022 · 18:38 hs

El convencional Daniel Stingo (Frente Amplio) y su par Ruth Hurtado (Partido Republicano) tuvieron un acalorado debate respecto al sistema de salud que pretende instaurar la nueva Constitución.

Y es que Hurtado, integrante del Partido Republicano, cuestionó que el borrador considere un sistema donde se integren la salud privada y la salud pública, dejando en claro que lo defendido por los impulsores de esta medida “no es así”.

Al respecto, Stingo expresó en Aquí se Debate Convención, programa de CNN Chile conducido por Mónica Rincón, que “¿por qué no existe este sistemita de las Isapres en otras partes del mundo y solo acá nomás?”.

Ante estas palabras, Ruth Hurtado le recordó al mediático abogado que no cotiza en Fonasa, pero sí lo hace en una Isapre.

“Bueno si es tan malo ¿por qué estás en Isapre? explícale eso a la gente", le señaló la otrora integrante del comando de José Antonio Kast.

Frente a estas palabras, Daniel Stingo aseguró que el sistema público de salud “es malo”, recalcando que tiene la oportunidad de acceder a una Isapre. “Soy un privilegiado y lo reconozco”, agregó el profesional.

Sin embargo Ruth Hurtado, quien está en Fonasa, le replicó que “yo me he atendido en Fonasa y no es para nada malo porque tengo libre elección y puedo comprar un bono”.