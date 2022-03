Convencional Marcos Barraza (PC) fue agredido por una mujer en el centro de Santiago

El convencional publicó un registro del ataque a través de su cuenta de Twitter, AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 14 de Marzo 2022 · 12:41 hs

El convencional del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, denunció durante este lunes a una mujer que lo agredió en las afueras de la sede del Congreso Nacional de Santiago, lugar de trabajo de la Convención Constitucional (CC).

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el integrante del colectivo Chile Digno mostró cómo la persona -que portaba un pañuelo celeste ligado al movimiento contra el aborto- usó una bandera chilena para atacarlo mientras caminaba hacia su lugar de trabajo durante un receso.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, escribió el también ex ministro de Desarrollo Social.

Más tarde, el convencional comentó que el ataque se extendió hacia otros constituyentes como Patricia Politzer (INN) y Hernán Larraín Matte (Evópoli).

"Cuando se hizo el receso me dispuse a ir a comprar un café y a la salida estaban insultando al convencional Hernán Larraín, este grupo, después me enteré de que insultaron a la constituyente Patricia Politzer con descalificaciones, groserías. En mi caso me siguieron un rato, me atosigaron, me pusieron la bandera en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme para que reaccionara violentamente", aseguró en declaraciones consignadas por Emol.

Según el registro la atacante fue interceptada por un carabinero, quien le pidió que desistiera de su actitud. Posteriormente se retiró del lugar.

Desde la Comisión de Sistema Político de la Convención -a la que Barraza pertenece- señalaron que posteriormente fue detenida. Por el momento no se conocen mayores informaciones sobre la situación de la mujer y la organización a la que pertenecería.

El hecho ocurre en medio de una semana clave para el órgano constituyente, que continúa con las votaciones en el pleno y que proyecta la extensión del plazo de funcionamiento para tres meses más.