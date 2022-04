Convencional Mauricio Daza advierte a ex presidente Lagos que se quedará sin pensión

Las declaraciones de Mauricio Daza ocurren luego de la entrevista en Radio Duna al ex presidente Ricardo Lagos. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 10 de Abril 2022 · 10:22 hs

El convencional constituyente Mauricio Daza se refirió a las declaraciones que entregó el ex presidente Ricardo Lagos, quien en conversación con Radio Duna se refirió al trabajo que está realizando la Convención Constitucional con respecto a la escritura de la nueva Constitución.

En dicha entrevista, el ex mandatario sostuvo que el organismo vive actualmente “un momento delicado” porque “hay que escuchar a los ciudadanos” y porque “todavía podemos arreglar muchas cosas que están en proceso de elaboración”.

“No me cabe la menor duda de que hay que hacer un cambio, eso estoy diciendo. Es indispensable, porque en caso contrario, me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país. Hay algunas cosas que se han aprobado que me parecen muy graves y cuando se les ha hecho ver, efectivamente han retrocedido”, sostuvo Lagos.

Por otro lado, Ricardo Lagos indicó que en caso de que en el plebiscito de salida gane el Rechazo, “hay una solución también”.

“No es la muerte, hay una solución, pero hagamos estas otras cosas para que todos votemos Apruebo”, agregó.

Las declaraciones del ex presidente fueron abordadas por distintos constituyentes, incluyendo a Mauricio Daza, quien a través de su cuenta de Twitter le hizo saber a Ricardo Lagos que con la nueva Constitución podría quedarse sin pensión.

“Más allá que el texto de borrador de nueva Constitución no se encuentra listo, lo cierto es que a diferencia de la actual, no incluirá el pago vitalicio a los ex presidentes de la República de una dieta mensual más asignaciones”, sostuvo el convencional, cuya cifra alcanza aproximadamente los 20 millones de pesos.

En una segunda publicación, criticó que al ex mandatario con respecto a los llamados que habría efectuado a los ex presidentes Frei y Piñera. “Por un Chile sin telefonazos (y una nueva constitución que, a diferencia de la actual, no establece un pago mensual vitalicio de 20 millones entre dieta y asignaciones, para ex presidentes de la República)”, consignó.