Convencional Stingo culpa a los medios por aumento del Rechazo

Stingo sostuvo que el articulado redactado por la Convención es muy bueno.

Por: Hernán Claro 04 de Abril 2022 · 13:55 hs

Tras los resultados de encuestas de opinión pública como Cadem, Pulso Ciudadano y Feedback, donde se da como ganador del plebiscito de salida de septiembre al Rechazo, el constituyente Daniel Stingo (IND-RD) culpó a los medios de comunicación.

Ante las consultas de la prensa, el independiente cercano al Frente Amplio, aseguró que “hay medios empresariales entre los cuales están varios de ustedes, I am sorry, tengo que decirlo” que “no les interesa que gane el Apruebo porque esta nueva Constitución les va a quitar prerrogativas, derechos”.

Por el contrario, el abogado defendió el trabajo realizado por él y sus pares para tener un borrador final de la nueva Carta Magna antes de septiembre, cuando se realice el plebiscito de salida que convocará el presidente Gabriel Boric.

Según expresó, “si ustedes ven los articulados, la gente no los ha visto, pero el articulado es muy bueno”.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló durante el fin de semana que el Rechazo aumentó 10 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

De esta manera, el Rechazo es apoyado por el 46% de los encuestados por Cadem, mientras un 40% dijo que votará Apruebo.

Stingo descartó expropiación de fondos

Anteriormente, Daniel Stingo criticó al convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, por decir en una entrevista que los trabajadores se quedarán sin sus ahorros previsionales, luego del rechazo a la propuesta popular de norma “Con mi plata no” que no será discutida por el pleno.

“Pierden elecciones, pierden votaciones, y como no les quedan más recursos, recurren a las mentiras y a los grandes medios de comunicación que manejan para infundir el miedo. Es mentira que los trabajadores no serán los dueños de sus ahorros”, señaló Stingo.

El constituyente agregó que, hasta el momento, la propuesta constitucional establece un sistema de seguridad social con “mecanismos para administrar esos fondos”, sin embargo, “no estamos por expropiarlos”.