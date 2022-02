Convencionales proponen disolver los poderes del Estado y crear una "Asamblea Plurinacional"

El órgano propuesto estaría compuesto por 600 integrantes en "asambleas de base por rama". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 09 de Febrero 2022 · 12:20 hs

Un grupo de convencionales de la ex Lista del Pueblo y de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular presentaron una propuesta para disolver los tres Poderes del Estado y reemplazarlos por una “Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos”.

La norma fue firmada por María Magdalena Rivera, Dayyana González, Eric Chinga, Alejandra Pérez, Isabel Godoy, Elsa Labraña, Carolina Vilches e Ivanna Olivares, siendo entregada el 31 de enero a la comisión de Sistema Político.

En el texto, los convencionales plantearon que “la Constitución declara que los anteriores poderes Legislativo, Judicial y el Poder Ejecutivo son disueltos. En su reemplazo, nace la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos”.

En el detalle, el órgano propuesto estaría compuesto por 600 integrantes en “asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas”. Todos los cargos serían revocables por mayoría simple de sus asambleas de base y la adhesión de representantes de pueblos originarios sería voluntaria.

María Magdalena Rivera, una de las firmantes de la propuesta de norma, expresó que “nunca se ha podido discutir abiertamente esto porque el Estado de Chile desde su origen ha estado en las manos de los poderosos y bajo su absoluto control”.

“Muchos me van a decir que vengo a plantear ideas del siglo pasado, que vengo a traer el fantasma de la revolución rusa (...) sí, exactamente eso, yo vengo a esta Convención a reivindicar al pueblo trabajador, a quienes trabajan todos los días pero no tienen ninguna decisión en los rumbos del país. Nuestras ideas no son del pasado, sino del presente”, señaló la abogada en declaraciones consignadas por Emol.

La propuesta, al igual que todas las presentadas hasta ahora, deberá ser tratada por la comisión respectiva. Además, para quedar dentro del proyecto constitucional definitivo requiere del respaldo de dos tercios del pleno, es decir, 103 votos favorables.