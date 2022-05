Correa Sutil en Zoom Constitucional: "La Constitución no es un lugar para imponer un programa político sobre el otro"

El conversatorio será transmitido periódicamente por la plataforma de El Dínamo.

Por: Rafael Carneiro 06 de mayo 2022 · 14:45 hs

Este jueves, durante el primer Zoom Constitucional, el ex candidato a la Convención, Jorge Correa Sutil, manifestó su preocupación por el nuevo texto constitucional que se está escribiendo. “La Constitución no es un lugar, creo yo, para imponer un programa político sobre el otro. Eso fue una de las desgracias de la Constitución de 1980. Eso es un error”, afirmó.

Al abogado lo que más le duele es el maltrato que este proyecto le hace al Poder Judicial y también le preocupa si va a funcionar o no el sistema político. Según el constitucionalista y ex subsecretario del interior, en caso de que no funcione, será necesario olvidarse de los derechos económicos sociales porque no habrá un sistema de Estado potente para poder proveer.

Correa fue uno de los participantes del Zoom Constitucional, una iniciativa de EL DÍNAMO y Constitución para Todos. El objetivo del espacio es conversar, informar y reflexionar sobre los temas más complejos en la redacción del actual texto constitucional. Es una mirada experta de las normas aprobadas, o que serán llevadas al plenos por las varias comisiones.

Además de él, participaron Mariana Aylwin y Juan Luis Ossa, también candidatos a constituyentes en los comicios del año pasado. La conversación se centró en realizar un balance en profundidad de las diferentes normas aprobadas, las principales complejidades que la redacción de la Carta Magna ha enfrentado y en los posibles problemas que tendría el país con el sistema político y judicial que la Convención ha planteado.

“Tengo temores: uno es el riesgo democrático, porque creo que el sistema político no está quedando con los contrapesos ni con la necesaria solidez para garantizar la independencia de los poderes, para garantizar un equilibrio”, dijo la ex ministra, ex diputada y experta en educación Mariana Aylwin.

Para Juan Luis Ossa "muchos convencionales parecían creer que tienen un mandato originario para hacer y deshacer con el sistema político, con el sistema económico. Esto puede ser, pan para hoy, hambre para mañana”.

Los invitados hicieron un análisis del plebiscito y el debate que se ha generado sobre una posible tercera vía. “No creo que deba haber una tercera papeleta, ni nada. Las opciones están claras en estas elecciones, apruebo o rechazo”, afirmó Correa.

“Creo que el Gobierno está en un zapato chino(...) habrá que buscar una fórmula y tendrá que ser el presidente, el Gobierno y los parlamentarios los que busquen una fórmula para seguir con el proceso constituyente”, subrayó Mariana Aylwin.

Ossa afirmó que “en caso de que ganara el rechazo, es necesario enfatizar que para que esa división vaya disminuyendo, es necesario enfatizar a la ciudadanía de que existen otras posibilidades”.

