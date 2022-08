Corte Suprema descartó que libertad de expresión esté en juego tras sumarios a jueces por el plebiscito

La vocera de la Corte Suprema se refirió a los sumarios a los jueces. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 18 de agosto 2022 · 08:48 hs

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, descartó que los sumarios iniciados contra dos jueces que manifestaron su postura de cara al plebiscito de salida de 4 de septiembre ponga en juego la libertad de expresión desarrollada al interior del Poder Judicial, enfatizando en la “necesaria prescindencia política” que requieren los magistrados.

El pleno de la Corte de Apelaciones decidió abrir un proceso en contra de ministro Antonio Ulloa, que está a favor del Rechazo, y del juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien se inclinó hacia el Apruebo.

En declaraciones consignadas por El Mercurio, la ministra Vivanco comentó que “valoramos la independencia y autonomía del Poder Judicial, y eso también significa que hay limitaciones desde el punto de vista de la incumbencia política”.

“No podemos vivir como vive una persona común y corriente, no porque seamos especiales, sino sencillamente porque lo especial es nuestro trabajo”, añadió.

Sin embargo, la jueza puntualizó que “no significa que los jueces y funcionarios del Poder Judicial no puedan tener su libertad de expresión y, por supuesto, sus votos políticos (...) que es un derecho de toda persona”.

“Lo que está en juego —insistió— es que nos mantengamos imparciales en procesos como este”, porque “hay un límite a esa libertad de expresión, que comienza, por ejemplo (...) si empiezo a convocar a otros a votar de un modo o de otro (...) yo no puedo salir a hacer campaña por el Apruebo o por el Rechazo”.

La vocera del máximo tribunal también comentó sobre la diferencia entre los casos de Ulloa y Urrutia, ya que uno realizó los comentarios políticos en una red social cerrada, mientras que otro lo hizo de manera abierta.

“Ese es un tema del que no me gustaría pronunciarme porque, de alguna manera, puede parecer una directriz”, indicó Vivanco, quien agregó que “todos esos elementos pesan, son relevantes y deben examinarse”. Ahora, añadió, “si eso va a significar responsabilidad o no de la persona (investigada) es un tema que tienen que resolver aquellos que realizan el sumario”.