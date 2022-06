Corte rechazó solicitud de desafuero contra gobernador Rodrigo Mundaca

El gobernador acusó al ex ministro de eventuales conflictos de interés con el tema del agua. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 09 de junio 2022 · 13:18 hs

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind-FA), quien enfrenta una querella por parte del ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, por injurias graves.

El ex secretario de Estado del gobierno anterior acusó al también activista del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) de imputarle un eventual conflicto de interés en materia de agua.

“Me ha acusado pública, reiterada y sistemáticamente (coincidiendo con mi desempeño como ministro de Agricultura) en los últimos tres años, deduciendo un supuesto conflicto de interés, asegurando públicamente de ser yo dueño de ‘29.000 litros de agua por segundo (…) a lo sumo podría ser yo dueño directo, indirectamente, del equivalente a 265,82 litros por segundo; es decir, menos del 1% de lo que me imputa el querellado”, había señalado la ex autoridad en su demanda.

En fallo dividido, el pleno del tribunal de alzada –integrado por los ministros y ministras, Mario Rojas, Juan Manuel Muñoz Pardo, Jorge Zepeda, Miguel Vázquez, Dobra Lusic, Hernán Crisosto, Alejandro Madrid, Omar Astudillo, Fernando Carreño, María Soledad Melo, Jessica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Rivera, Maritza Villadangos, Antonio Ulloa, Graciela Gómez, Tomás Gray, Inelie Durán, Verónica Sabaj, María Paula Merino, Alejandro Aguilar, Enrique Durán, Sergio Córdova, Rodrigo Carvajal, Ana María Osorio, Lidia Poza y Erika Villegas– estableció que no existen méritos que justifiquen el desafuero del gobernador y la formación de causa en su contra.

“En efecto, si bien es posible sostener razonablemente, aún en esta etapa preliminar, que los acontecimientos denunciados efectivamente tuvieron lugar, la constatación de la existencia del mérito a que se ha hecho referencia evidentemente no puede aludir, de manera exclusiva, a la verificación de la materialidad de la conducta, sino a su capacidad de ser comprendida en la descripción efectuada por el legislador en el citado artículo 416 del Código Penal”, señaló la resolución.

El texto añadió que “en este entendido, sin entrar a un análisis mayor que el necesario para la formación de causa, se estima que los dichos que se adjudican al señor Mundaca Cabrera no satisfacen sus elementos objetivos como tampoco los subjetivos”.

“Por ello, se concluye que no se reúnen en el presente caso las exigencias necesarias para acceder al desafuero pedido, puesto que atribuir la titularidad de dominio de ciertos bienes de vital importancia para la población, o un conflicto de intereses en consideración a la investidura del querellante a la época de ser proferidos los dichos y a la citada circunstancia de ostentar dominio sobre esa clase de bienes, no tiene significación jurídico penal bastante como para considerar justificada la existencia del delito de injurias, conducta que demanda que la expresión proferida o la acción ejecutada tenga una entidad tal que permita sostener que se profirió o ejecutó precisamente en desmedro, descrédito o menosprecio de una persona y, en el caso de la especie, como se dijo, no existe mérito para sostener que aquello se halle, al menos, justificado”, complementó.

La decisión de la Corte de Apelaciones se tomó con los votos en contra de los ministros Miguel Vázquez, Dobra Lusic, Antonio Ulloa, Graciela Gómez, Inelie Durán, Verónica Sabaj y María Paula Merino.