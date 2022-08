Crisis en TVN: ministra Vallejo llamó a senador Insulza para manifestar su molestia por una votación de Nivia Palma

Camila Vallejo, vocera de Gobierno. AGENCIA UNO

Por: Carlos Saldivia 05 de agosto 2022 · 09:29 hs

“Un telefonazo” desde La Moneda recibió el jefe de la bancada socialista en el Senado, José Miguel Inzunza. Al otro lado de la línea, estaba la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

El episodio, confirmado a EL DÍNAMO, se registró pasadas las 15 horas del jueves 16 de mayo. El motivo era TVN.

Desde su oficina en Palacio, la vocera le expresó al senador Insulza la “molestia del Gobierno del Presidente Boric" por la votación de la integrante del directorio de TVN Nivia Palma, para designar a un ejecutivo del canal público, efectuada en la reunión del directorio de la señal estatal ese mismo día.

“Efectivamente, el llamado a jefe de la bancada de senadores lo hizo Camila Vallejo. Era para reclamarle por la votación de Nivia Palma, alineada con la derecha para elegir a Alfredo Ramírez como director ejecutivo de TVN. Si era intervención, dedúzcalo usted”, afirmó un socialista que conoció de cerca el incidente.

Según explican en el PS, luego del mensaje que le comunicó la ministra Vallejo, el ex secretario general de la OEA y ex ministro del Interior, le envió una carta oficial a la integrante del directoria de TVN, Nivia Palma, comunicándole lo que la ministra Vallejo le había transmitido.

La carta fue enviada a nombre de la bancada de senadores del Partido Socialista y la “intervención” también fue informada a la sede de la colectividad de París 873. Asimismo, el hecho habría sido comunicado al presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS).

El llamado de Vallejo se produjo luego de que el directorio de TVN designó por 5 votos contra dos al periodista Alfredo Ramírez, quien ejercía el cargo interinamente desde los últimos días del Gobierno de Sebastián Piñera.

La revelación de la queja se produce luego de que, tras el “congelamiento” del periodista Matías del Río de TVN, la ministra vocera de Gobierno afirmó que “Televisión Nacional es un organismo autónomo que toma sus propias decisiones, por lo tanto, no podemos referirnos al respecto, porque tiene total y plena autonomía para tomar decisiones(…)"

Los motivos del Ejecutivo para representar su molestia

El periodista Alfredo Ramírez no era la apuesta de La Moneda ni la opción de la presidenta del directorio Andrea Fresard (nombrada por el Gobierno y presentada por Vallejo en abril) para el cargo.

El designado, en cambio, sí era el candidato que proponían los tres directores de derecha (Pilar Vergara, Pauline Kantor y Gonzalo Cordero) quienes afirmaban que encontraban que este daba garantías de imparcialidad política.

La apuesta de la derecha necesitaba cinco votos para ser designada. Votos que, se suponía, no estaban, pero llegaron desde el oficialismo: Nivia Palma (PS) y Adriana Delpiano (PPD) apoyaron la propuesta opositora.

En La Moneda, explican que hubo “indignación” cuando se supo la derrota.

En relación con sí hubo también un segundo “telefonazo” al PPD para quejarse por Adriana Muñoz, la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, optó por no referirse al tema tras ser consultada por EL DÍNAMO.

La Moneda: "Sí hubo algún llamado, se hizo en términos personales"

Pese a los diversos testigos que afirmaron el hecho, desde la Segegob, cercanos a Vallejo tienen un recuerdo distinto.

Explican a EL DÍNAMO que “no es que la ministra haya manifestado su descontento” con el PS o el PPD, sino que habría sido más bien “al revés”.

“Algunos dirigentes políticos le preguntaron porque había sido la votación, pero la ministra les dijo que el directorio era autónomo en eso”, explicó un funcionario cercano a Vallejo ya que “las dos señoras se descolgaron”.

Y agregan que en esa línea Delpiano tuvo que dar explicaciones a la presidenta del partido Natalia Piergentilli. Versión que el PPD no quiso aclarar. Mientras que en el PS no tienen dudas: "El telefonazo existió”.

No obstante, desde Segegob no desmintieron que hubo un llamado al líder de la bancada socialista, José Miguel Insulza, sino que precisan que “si lo hubo habría sido en términos privados".

Frente Amplio crítica a Nivia Palma por “relación política" con Diego Ancalao

Dirigentes del Frente Amplio se sumaron a los cuestionamientos contra la directora de TVN Nivia Palma, luego de que reclamara por Twitter por la poca imparcialidad en el programa Estado Nacional. Días después, Matías del Río fue congelado de su participación en ese espacio de la emisora pública.

Desde el bloque se le reprochó a Palma una particular relación política y de amistad personal con el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, investigado por presentar firmas falsas al Servel, luego de que en 2021 se postuló como independiente apoyado por la Lista del Pueblo.

El ex candidato presidencial y también ex militante de la Izquierda Ciudadana estuvo en un foco controvertido: su postulación fue rechazada al ser denunciado, en 2021, por el Servel por la obtención de 23 mil firmas para su candidatura de forma fraudulenta, en la notaría de Patricio Zaldívar, quien había fallecido a comienzos de ese año.

Ancalao arribó como asesor a Bienes Nacionales en 2014. Según explican ex integrantes del gabinete de la cartera, el ex diputado Sergio Aguiló fue quien “personalmente le insistió a Víctor Osorio que incorporará a Ancalao a la cartera”.

“Osorio recalcó que tenía un tema legal complejo, en alusión a la investigación donde estaba imputado por fraude y firmas falsas en el Juzgado de Garantía de Temuco (RIT 532 2012), pero sus sponsors insistieron, ya que no estaba formalizado”, cuenta un conocedor del tema.

En octubre de 2016, Nivia Palma, cuando militaba en la Izquierda Ciudadana, dejó la División Jurídica de Bienes Nacionales y asumió como ministra de la cartera, tras la salida de Osorio.

Al llegar, Palma removió al jefe de la unidad de pueblos indígenas, Mauricio Llaitul Acum, quien —según testigos del hecho— estaba con fuero y que era un hombre de confianza de Osorio. Palma le informó a Llaitul que traería en su reemplazo a un hombre de su total confianza: Diego Ancalao.

Ancalao, junto al ex diputado Sergio Aguiló –esposo de Nivia Palma– creó la Izquierda Ciudadana en 2012 y el ex abanderado llegó a ser vicepresidente del partido. Consultado por EL DÍNAMO, el ex abanderado de la Lista del Pueblo prefirió no referirse al asunto.