Cristián Larroulet y el 18-O: "Sin dudas se intentó hacer caer al presidente Piñera"

Cristián Larroulet recordó los complejos días que vivió el ex presidente Piñera durante el estallido social. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 16 de octubre 2022 · 09:15 hs

Cristián Larroulet, ex jefe de asesores del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, rompió su silencio de más de tres años y recordó los complejos días que se vivieron tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, apuntando contra la “izquierda no democrática” por los hechos de violencia registrados en aquel momento.

El ex ministro de la Segpres, quien fue uno de los colaboradores más estrechos de Piñera en sus dos administraciones, analizó los acontecimientos que derivaron en fuertes protestas, las que recién se calmaron con la llegada de la pandemia de COVID-19 a Chile.

“Lo que ocurrió a partir del 18 de octubre es precisamente lo que lleva a los países a la Trampa del Ingreso Medio: la violencia. Veinticinco estaciones de Metro, lo que era un orgullo nacional, destruidas por el fuego y el vandalismo. Seis mil hechos de violencia con alrededor de 11 mil heridos, entre ellos dos mil carabineros. Como dice North, premio Nobel de Economía, son las sociedades que logran controlar la violencia las que alcanzan la democracia y el desarrollo”, expresó el economista a El Mercurio.

Larroulet también aseguró que “los grupos que estuvieron detrás del 18 de octubre no creen en la libertad. Son los que promueven agudizar los conflictos de la sociedad. Es la izquierda no democrática”.

Por las razones que llevaron al estallido, el ex jefe del llamado “segundo piso” de La Moneda manifestó que “por supuesto hay otros factores, pero el principal es el político. También, influyó la frustración económica y social que se alimentó del casi nulo crecimiento por habitante en el período 2014-2018, la caída sistemática de la inversión, la reducción de los salarios, la debilidad del empleo y el consiguiente deterioro en el consumo”.

Sobre lo ocurrido durante los días más complejo de las protestas, Cristián Larroulet planteó que por aquel entonces “sin dudas se intentó hacer caer al presidente Piñera, pero él tuvo una fortaleza, fuerza y un claro sentido de su responsabilidad republicana. Eso no iba a ocurrir nunca”.

“Se sintió el llamado a enfrentar esas situaciones con realismo, con más trabajo, mayor decisión para reponer el orden público, para enfrentar demandas ciudadanas para tener mayores oportunidades, acabar con abusos y también con un llamado a trabajar más por la paz, a buscar más acuerdos que permitieran al país superar esa coyuntura”, complementó.

El ex asesor también fue consultado sobre el legado que dejaría el 18-O en la sociedad, respondiendo que “nunca hay legado bueno en la violencia”.