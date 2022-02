Cristián Warnken funda movimiento Amarillos por Chile ante propuestas refundacionales de la Convención

Además de Warnken, Amarillos por Chile es integrado por personeros de la ex Concertación y académicos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 18 de Febrero 2022 · 09:45 hs

En el marco de las polémicas discusiones que se están dando al interior de la Convención Constitucional, el comunicador y profesor de literatura, Cristián Warnken fundó junto a otras figuras públicas el movimiento Amarillos por Chile.

En su primera declaración oficial el movimiento liderado por Warnken junto a otras 75 figuras de la ex Concertación, académicos y ex parlamentarios, dijo que alzará la voz para favorecer el “diálogo y la conversación”, ya que “hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado estallido institucional”.

“Cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron Apruebo y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un no a una Constitución que no nos represente a todos”, indicaron.

Discusión en el pleno de la Convención preocupa a Amarillos por Chile

El grupo Amarillos por Chile fundado por Cristián Warnken se mostró en contra de “muchas de las propuestas que han emanado de las comisiones y algunas de las que ya están alcanzando los 2/3 en el Pleno", ya que, "están encendiendo la señal de alerta entre quienes no queremos la deconstrucción de Chile, ni su desmembramiento, ni su refundación desde cero”.

Por el contrario, Amarillos por Chile recalcó que se necesita un clima de “diálogo, conversación y escucha” en la Convención Constitucional.

Respecto al nombre tan particular del nuevo movimiento, se definieron como una “mayoría silenciosa” que quiere reformas en nuestro país, pero no una “revolución, no una Constitución inarmónica o sesgada, sino una nueva Constitución equilibrada”.

Quiénes integran Amarillos por Chile