Crítica transversal de parlamentarios a Jackson: acusan "superioridad moral inaceptable"

03 de agosto 2022

Tras los dichos del ministro Giorgio Jackson anoche en un programa de Twitch, donde aseguró que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió” y afirmó que su coalición no adolece de malas prácticas; varias figuras del mundo político salieron a su paso.

Desde la derecha, el diputado Andrés Longton (RN) criticó duramente los dichos del ministro, asegurando que estaba pecando de un exceso de orgullo.

“La soberbia no es un buen compañero, menos para un ministro de Estado. Y tampoco la superioridad moral, porque lamentablemente lo que hace el ministro es poner en entredicho las relaciones con su coalición. Pero lo que es realmente inmoral es estar todos los días pidiendo disculpas a la prensa, a la opinión pública o reconociendo errores. Y lo que es inmoral también es no hacerse cargo de la seguridad en nuestro país. Pero tratar de deteriorar las relaciones con su sector, que además forman parte de su coalición, me parecen no solamente imprudente, sino que también lo deja en entredicho para continuar su labor como ministro, porque claramente está en una pugna y cree que sigue siendo diputado y no es capaz de asumir su rol como ministro de Estado”, afirmó.

También le enrostró que esta es una actitud que han mantenido desde que se formó el Frente Amplio, pero no era una que pudieran mantener como Gobierno. “Creo que ha sido el discurso del ministro Jackson y también de su sector cuando eran oposición, pero lo lamentable es que lo mantengan siendo gobierno, porque tienen que gobernar para todos y todas, sin hacer distinciones. No pueden estar arriba de un pedestal gobernando. Y eso ha quedado demostrado en estos últimos meses, de lo mucho que les ha costado generar políticas públicas y hacerse cargo de los problemas de la gente”, dijo Longton.

Desde la DC, el senador Matías Walker también criticó los dichos de Giorgio Jackson, remarcando los distintos conflictos de interés político que le han atribuido al Gobierno en contraposición a la postura prístina a la que invocaba Jackson. “Nosotros jamás pedimos sacar de un programa a periodistas que nos incomodaban en las entrevistas, no nos instalaron la Contraloría en La Moneda en gobiernos de centroizquierda, ni cancelamos a las personas que piensan distinto. Tenemos una escala distinta, definitivamente”, publicó en Twitter.

Desde la Democracia Cristiana también salió a criticarlo la senadora Ximena Rincón, quien primero lo interpeló diciendo “¿De qué valores? inseguridad, violencia, familiares de los que están en el gobierno, volteretas, sesgo ideológico, funas y ataques a periodistas” y luego publicó un tuit ironizando, en referencia a la rutina del humorista Coco Legrand, respecto de la falta de humildad del ministro.

Las críticas también surgieron del Partido Socialista, con el senador Fidel Espinoza, quien acusó a Jackson de tener una “superioridad moral inaceptable” y ser esta la razón de que “les ha ido como les ha ido”, en referencia a la baja aprobación que ostenta el Gobierno en las encuestas.