"¿Cuántos giros más va a dar el Gobierno?": el cruce entre el Presidente Boric y José Antonio Neme por sus 'volteretas'

Por: Cristián Meza 28 de julio 2022 · 20:35 hs

La entrevista del Presidente Gabriel Boric en el matinal Mucho Gusto de Mega tuvo un álgido momento, luego que el Mandatario tuviera un entrevero con el periodista José Antonio Neme.

Esto, luego que Neme hiciera alusión a las “volteretas” de Boric respecto a diversos temas cuando era parlamentario y ahora que es jefe de Estado.

Al respecto, el periodista de Mega planteó que “hay una serie de antecedentes, del propio Gobierno y de cuando el Presidente era parlamentario, que hablan de un sentido completamente contrario”.

“El Presidente votó en contra de la ley de control de armas; votó en contra de la ley que regulaba el robo de madera en La Araucanía; tuvo miradas distintas de los retiros; tuvo reparos cuando fue parlamentario sobre el proyecto de infraestructura crítica, que ahora el Gobierno insiste y se le cae el veto. El Presidente ha cambiado de posición en muy poco tiempo”, recordó el conductor del matinal.

En esta línea, sostuvo que “uno podría decir: bueno, todos los gobiernos tienen derecho a cambiar de posición, sí, pero esto ya se ha transformando en un patrón de la administración Boric”, poniendo como ejemplo lo sucedido con las últimas declaraciones de Héctor Llaitul.

“Entonces me gustaría preguntarle al Presidente: ¿cuántos giros más se va a dar el Gobierno antes de comprometerse seriamente la confianza pública?”, indicó José Antonio Neme.

Ante estas palabras, el Presidente Boric dejó en claro que “sería importante no generalizar, José Antonio. Acá hay una tentación muy fácil de decir que ante cualquier problema vinculado a la delincuencia, la solución es aumentar penas”.

“Eso es lo que rápidamente te dicen en cualquier parte, pero durante los últimos 20 años hemos estado permanentemente aumentando penas", añadió para luego plantear la interrogante: «¿Ha disminuido el delito? No, ha aumentado”, puntualizó Boric, quien detalló que “la idea de insistir en las mismas soluciones solamente porque son populares, es de un populismo penal que es inaceptable porque no sirve para solucionar el problema. A mí lo que me importa es que la gente esté segura en sus casas, no subir puntos en las encuestas”.