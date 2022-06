Cumbre de las Américas: Boric vuelve a reclamar por exclusión de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Junto con ello, el Mandatario aprovechó la oportunidad para defender el proceso constituyente que se vive en nuestro país. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 10 de junio 2022 · 16:48 hs

El Presidente Gabriel Boric reiteró su reclamo por la exclusión de los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, durante su intervención en la segunda sesión plenaria de la IX Cumbre de las Américas.

El Mandatario recalcó que “estamos acá para dialogar, para oír y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los Presidentes que me han antecedido que para que eso funcione de verdad no puede haber exclusiones. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos”.

Es por esto que Boric dejó en claro que “no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua ¿y saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o, también, la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba”.

“Esas cosas, es importante que cuando estemos en desacuerdo, como ustedes bien lo han dicho, nos lo podamos decir a la cara. La exclusión sólo fomenta el aislamiento y no da resultados como históricamente hemos aprendido”, puntualizó el jefe de Estado.

En esta línea, el Presidente Boric reiteró que “porque para nuestro país, queremos decirlo de manera muy clara, los derechos humanos, el respeto irrestricto a los derechos es un mínimo civilizatorio que promoveremos siempre, independiente del color político del Gobierno que los vulnere. Y en eso, por cierto, tenemos que partir por casa, nos incluye a nosotros mismos”.

Junto con ello, el Mandatario aprovechó la oportunidad para defender el proceso constituyente que se vive en nuestro país, sosteniendo que “es un proceso de cambios que se ha originado en la protesta social, en el seno de nuestro pueblo y que en medio de la crisis quizás más importante que hemos tenido durante las últimas décadas, optamos por resolverla con más democracia y no con menos”.

“Y de eso, justamente, se trata el Proceso Constituyente que hoy están en marcha en nuestro país, democrático, paritario, con participación de los pueblos originarios y que terminará en un Plebiscito el próximo 4 de septiembre", sentenció.