DC complica opciones de Karol Cariola para ser presidenta de la Cámara de Diputados

Karol Cariola postula a la presidencia de la Cámara de Diputados por un acuerdo entre el oficialismo y otros partidos. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 25 de octubre 2022 · 13:22 hs

La carrera de Karol Cariola (PC) por transformarse en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados sufrió una nueva complicación, luego que durante este martes la bancada de la Democracia Cristiana (DC) anunciara que por el momento no están sus votos para asegurar su elección.

El diputado Eric Aedo, jefe del grupo parlamentario falangista, reiteró que los legisladores de su partido no respaldarán a ningún militante PC que busque el cargo hasta que la colectividad no rechace la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) en contra del ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, donde lo acusó de un supuesto encubrimiento de delitos de lesa humanidad durante el estallido social.

"No están los votos de la bancada. Ninguno de los ocho votos para apoyar a un militante o una militante del Partido Comunista para la presidencia de la Cámara. Eso depende hoy día del Partido Comunista", manifestó Aedo.

El demócratacristiano agregó que "no aceptamos ni esas querellas ni los dichos que se han vertido sobre él. Si un partido no es capaz de defender a los suyos entonces el partido no tiene razón de ser".

El proyecto de la UDI en respaldo a Micco

La exigencia de la DC al PC para el cumplimiento del acuerdo parlamentario que daría pie a la elección de Karol Cariola surgió en paralelo a un proyecto de resolución presentado por la bancada de la UDI, en donde pide que la Cámara de Diputados respalde la gestión de Micco en el INDH.

En el texto, gremialistas afirmaron que la operación para sacar al abogado desde el INDH se realizó desde el Gobierno "con el ánimo de instalar a un consejero afín al programa como director, desconociendo, por lo demás, el carácter de autónomo e independiente del que goza por ley".

"Resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo intervenga de manera tan abierta en una corporación autónoma, secuestrándola durante los próximos cuatro años con la clara intención de convertirla en una entidad servicial a los intereses de las autoridades de gobierno, todo ello bajo la complacencia del actual mandatario", afirmó el proyecto.