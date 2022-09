DC confirma respaldo a nueva Convención tras dudas de senadores RN

La DC respondió a las dudas de los senadores de RN por una nueva Convención. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 10 de septiembre 2022 · 12:12 hs

La directiva de la Democracia Cristiana (DC) reafirmó su compromiso con un nuevo proceso constituyente a través de una Convención Constitucional, respondiendo a las dudas manifestadas por un grupo de senadores de Renovación Nacional (RN), quienes se mostraron a favor de una comisión de expertos.

En una declaración pública, la colectividad -que está sin presidente titular tras la renuncia de Felipe Delpin- confirmó su respaldo al método de redacción “frente a la anunciada posición de un grupo de parlamentarios independientes y de Renovación Nacional, de no apoyar la elección de una convención para el nuevo proceso Constitucional”.

“Defenderemos esta posición en todas las instancias de diálogo que se están llevando para dar forma a este nuevo proceso constitucional”, enfatizaron.

La DC señaló que “el triunfo del rechazo a la propuesta del pasado 04 de septiembre, no significa que se invaliden los resultados del plebiscito de entrada que definió, por una amplia mayoría, que el país quiere una nueva Constitución, escrita por una Convención Constitucional cien por ciento electa por la ciudadanía”.

Los demócratacristianos se sumaron así a otras colectividades como Evópoli, quienes también se sumaron a la idea de avanzar en una nueva Convención, pero con “reglas distintas” para evitar los errores del organismo que redactó el texto que terminó siendo rechazado por un 62% del electorado en el plebiscito de salida.

Las dudas de RN

Las dudas de RN fueron sembradas por el senador por Maule, Juan Castro, quien afirmó que “no queremos un proceso eleccionario, la gente no quiere un proceso eleccionario”.

“La gente del sentido común dice que no quiere un proceso nuevo de gente incapaz y nosotros decimos, ¿por qué no lo hacen especialistas? Que a lo menos tengan título de abogado para que puedan hacer una casa donde todos nos sintamos felices. He conversado con varios senadores y así se lo hicimos saber a Francisco Chahuán”, añadió.

El Partido de la Gente (PDG) también tendría otras dudas con la nueva Convención, mientras que el Partido Republicano rechazó de plano en inicio de otro proceso, apuntando al Congreso como el responsable de los cambios.