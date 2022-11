DC se sumará al Acuerdo Nacional de Seguridad, pero mantiene distancia con el Gobierno

Alberto Undurraga, nuevo presidente de la Democracia Cristiana, en las instalaciones de La Moneda AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 18 de noviembre 2022 · 13:11 hs

“No porque diga antiterrorista en su enunciado, significa que sea una mejor ley. Los resultados han sido pésimos para las víctimas e imputados. Muchas veces ha habido persecuciones sin garantizar el debido proceso y ha sido pésima para el Estado de Chile. No es parte de la agenda del Gobierno la Ley Antiterrorista en particular, pero la seguridad es una prioridad en todo Chile y, en particular, en La Araucanía. Pido al Parlamento que no nos enredemos en si este es el mejor mecanismo o no”.

Después de su visita a la Macrozona Sur, el presidente Gabriel Boric lo había dejado claro. La Ley Antiterrorista quedó a un lado de los propósitos de La Moneda para comenzar el trabajo de perfeccionamiento de la Ley contra el Crimen Organizado.

Las críticas de parte de los funcionarios de Gobierno a esta legislación habían sido protagonistas mientras la oposición contrastaba con sus opiniones esta moción que forma parte de las mesas de negociación para lograr un Acuerdo Nacional de Seguridad considerando el momento por el que atraviesa el país.

En esta materia, faltaba conocer la visión de la Democracia Cristiana (DC), que vive momentos complejos en la interna, con polémicas por la asunción de Alberto Undurraga como su nuevo presidente, que ha sufrido una fuga de militantes y que tiene otros tantos en “estado de reflexión”. El nuevo líder de la falange, acompañado de su directiva, participó este viernes en la reunión convocada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El diputado Undurraga, a pesar de la distancia del partido con el mandatario, confirmó que la DC será parte de este acuerdo que busca combatir la delincuencia en el país con el apoyo de todos los sectores. “El Gobierno ha tenido una posición distinta en algunos casos, la verdad que no lo compartimos, pero eso no es un obstáculo para que nosotros no vengamos. Ojalá podamos acordar los distintos planos para mejorar la seguridad pública. Nosotros vamos a participar en la mesa de trabajo para construir un acuerdo sobre la base que no hay ningún tema que sea vetado", dijo el timonel.

La Ley Antiterrorista es el reparo

La directiva de la DC ratificó su presencia en el diálogo para concretar este objetivo en materias de seguridad; sin embargo, no esconde su desacuerdo con lo que piensan en la administración de Boric sobre la Ley Antiterrorista.

“Parte de los temas que tienen que conversarse y que vamos a plantear, tienen que ver con la Ley Antiterrorista y modificaciones que se puedan a hacer a ella. Nosotros tenemos la convicción de que la Ley Antiterrorista es una herramienta que tiene que utilizarse y si hay que hacer modificaciones habrá que hacerlas, pero no puede ser una condición para el ingreso a la mesa de trabajo”, afirmó Undurraga.

“Creemos que los gobiernos tienen que usar todas las herramientas que tienen a disposición y en ese sentido, la Ley Antiterrorista es una de ella y en aquellos casos que califiquen como actos terroristas debiera ser utilizada", cerró el máximo dirigente DC.