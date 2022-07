DC y posibles sanciones a militantes que van por el Rechazo: "No estamos por la idea de expulsar a nadie"

Felipe Delpin descartó que al interior de la DC exista una "guerra civil". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 26 de julio 2022 · 08:51 hs

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Felipe Delpin, se refirió a las posibles sanciones que podría aplicar el Tribunal Supremo en contra de aquellos militantes que optaron por ir por el Rechazo de cara al Plebiscito de Salida, pese a que la colectividad se cuadró con el Apruebo tras la Junta Nacional.

Las declaraciones del timonel de la falange, ocurre luego de que declararan admisible la denuncia por “contravenir el voto político aprobado” en contra del ex presidente Eduardo Frei y los senadores Fuad Chahín, Matías Walker y Ximena Rincón, luego de que anunciaran su postura disidente al partido.

De entrada, Delpin aclaró, en conversación con el programa Vía Pública del canal 24 Horas, que en la DC “no estamos por la idea de expulsar a nadie”.

Consultado por si existe una “guerra civil”, como lo mencionó un medio en los últimos días, el presidente de la DC precisó que “no hay una guerra civil. Hay diferencias, hay miradas distintas de lo que debe ser la DC y es algo que no está desde ahora y pasa en todos los partidos”.

Descartada la expulsión

Con respecto a la denuncia que presentaron dos militantes, Felipe Delpin aseveró que “no es solamente por decir que votan Rechazo, porque eso obviamente… Hay muchos camaradas que han dicho voy a votar Rechazo”.

“Nosotros lo que pedimos es que esa libertad de conciencia y acuerdo de la Junta, se manifestaba al momento de sufragar”, agregó, sosteniendo que “yo no te puedo poner una mordaza para que no opines respecto de cuál es tu mirada, yo no la aceptaría que a mí me lo hicieran”.

Respecto a las posibles “máximas sanciones” que podrían recibir Frei, Rincón, Chahín y Walker por parte del Tribunal Supremo de la DC, Felipe Delpín afirmó que “los hemos llamado a que sean respetuosos y disciplinados con los acuerdos”, pero descartó la posibilidad de que sean expulsados.