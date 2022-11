Daniel Jadue: “Hay una proyección que dice que en enero podría subir en 50 pesos el transporte colectivo”

Compartir











Por: Carlos Saldivia 17 de noviembre 2022 · 11:03 hs

El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, se sumó a los cuestionamientos por el eventual alza en la tarifa del transporte público que el Gobierno contempla realizar en enero de 2023, iniciativa que se ha convertido en tema de preocupación al interior de los partidos de Apruebo Dignidad.

En su programa Sin Maquillaje, emitido por su canal de YouTube el miércoles 9 de noviembre pasado, el alcalde de Recoleta recordó que el alza de 30 pesos del pasaje del Metro de Santiago en 2019 fue el detonante del estallido social del 18 de octubre y alertó a los televidentes que existe una proyección de que enero del próximo año podrían subir en 50 pesos el transporte colectivo.

“Cuando uno mira y se recuerda el 18 de octubre, todos saben cuál fue el elemento detonante: fueron los 30 pesos. Hay una proyección que dice que en enero del próximo año podrían subir en 50 pesos el transporte colectivo. Yo espero que esto no pase, y espero que hagamos algo para que esto no pase, porque de verdad estaríamos dando una señal de que no entendimos nada de lo que pasó en Chile”, señaló el alcalde Jadue.

El militante comunista insistió en que esta proyección “es muy preocupante”, en el contexto del alza del costo de la vida que se vive actualmente en nuestro país producto de la inflación y pidió al Ejecutivo evitar un alza, recordando la crisis económica y comentando la aparición de ollas comunes en algunos sectores de la capital, dando el ejemplo de la comuna que lidera.

“El Gobierno tiene que hacerse cargo, en los meses que vienen, de que esto no se haga realidad”, espetó el líder comunista.

En octubre pasado, el ministro de transportes y telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, aseguró que el descongelamiento de las tarifas del transporte público comenzará el año que viene, argumentando que es algo inevitable.