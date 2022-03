Daniel Jadue incrementa críticas contra el Gobierno y le pide que no termine "pareciéndose a la Concertación"

El jefe comunal fue derrotado por el presidente Boric en las primarias de Apruebo Dignidad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 24 de Marzo 2022

El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, intensificó sus críticas hacia el Gobierno del presidente Gabriel Boric por su rechazo al quinto retiro de fondos y por la situación de los presos del estallido social.

Durante su participación en el live Sin Maquillaje, junto con César Abu-Eid, el jefe comunal profundizó en sus cuestionamientos hacia el Ejecutivo, centrándose en la figura del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"La gente no entiende las volteretas y no las soporta. Todos los de las bancadas de Apruebo Dignidad votaron a favor de los retiros, y lo que ellos consideraban que era tan bueno hace dos semanas, hoy día deja de ser bueno… ¿a quién le están cuidando la plata?", expresó.

Sobre el jefe de la billetera fiscal, el ex abanderado comunista planteó que “todos sabíamos quién era Marcel. Fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera, lo que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia. Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda”.

“Lo que tenemos que evitar a toda costa que el gobierno de Apruebo Dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de Concertación que de Apruebo Dignidad”, agregó.

El alcalde agregó además que “si alguien piensa además que porque llegamos al gobierno -soy parte del proyecto, no del gobierno- me tengo que quedar callado, no. Yo también tengo la responsabilidad que uno espera de los buenos amigos. Sabes que los buenos amigos no son los que te dicen que sí a todo y cuando saben que te vas a equivocar, se quedan callados y esperan felices que te equivoques”.

Jadue también abordó la polémica con los senadores del Partido Socialista (PS) a propósito de la suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido social.

“Apruebo Dignidad hizo un tremendo gesto a partir del presidente de la República para incorporar al gobierno al Partido Socialista y la respuesta del Partido Socialista ha sido un portazo en la cara para el gobierno. Referido a un tema central en estos días que es darle suma urgencia a la discusión del proyecto para la amnistía o el indulto a los presos de la revuelta. Entonces tenemos que empezar a ser más coherentes en la discusión política para recuperar la confianza de la ciudadanía”, añadió.

Jadue participó de las primarias de Apruebo Dignidad en 2021, llegando como favorito de las encuestas. A pesar de esto, terminó siendo derrotado por un amplio margen por el actual mandatario, quien se transformó en el candidato único del pacto de izquierda.