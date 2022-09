Daniel Jadue responsabilizó al Gobierno por la derrota del Apruebo en el Plebiscito

Daniel Jadue aseguró que a pesar de la derrota, respeta "profundamente" la decisión de la mayoría. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 08 de septiembre 2022 · 07:56 hs

Óscar Daniel Jadue Jadue (PC), alcalde de Recoleta, se refirió por primera vez a los resultados del Plebiscito de Salida y apuntó al Gobierno de Gabriel Boric como el principal responsable de la derrota del Apruebo.

En su programa Sin Maquillaje, que se transmite por YouTube, sostuvo que el país se perdió “una maravillosa oportunidad no solo de sepultar la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal, sino que también de cambiar de trayecto e iniciar un camino para resolver los problemas que durante tantos años nos han aquejado”.

A pesar de esto, agregó, dejó en claro que “respetamos profundamente la decisión de la mayoría”.

En su análisis, Jadue expresó que el triunfo del Rechazo no es de Amarillos por Chile y tampoco de la derecha, sino que “ganó el tremendo malestar social que hoy día existe en nuestro país con todo lo que está pasando”.

“Ganó el rechazo a la delincuencia, el rechazo a la situación económica, ganó el rechazo a la gestión gubernamental, ganó el rechazo a los problemas de violencia. En definitiva, ganó el Rechazo a los problemas que ha incubado la Constitución que estábamos dejando atrás”, precisó.

En esa misma línea, sostuvo que “no hubo tiempo suficiente para que la información” llegara a todos los sectores, lo que se suma a que “hubo una tremenda campaña de desinformación, que a mí me parece bastante poco democrática”.

Contra el Gobierno

Daniel Jadue cree que la derrota del Apruebo en el Plebiscito de Salida, tiene “algo de castigo al Gobierno actual”.

“Hoy día sería legítimo preguntarse si se debe, ante las presiones de la derecha y ante la tecnocracia neoliberal, por ejemplo, si el quinto retiro nos hizo ganar o perder votos. Hay un estudio que salió en Ciper que muestra que el quinto retiro marca el desplome del Gobierno, y del apoyo al proceso y al Apruebo”, precisó.

El alcalde de Recoleta agregó, en esa misma línea, si “la extensión de los estados de Excepción en Wallmapu contribuyeron a ganar algún voto. Los números indican que no, que perdimos votos”, lo que se sumaría a si “no retirar las querellas a los presos de la revuelta, y no acelerar el proceso de indulto, y no terminar con la presión política de nuestro país, nos hizo ganar o nos hizo perder votos”.

“Yo creo que todo indica que perdimos votos por los cambios de relato, por no cumplir los compromisos y por subordinar la política a la tecnocracia neoliberal, poniendo la economía por sobre los compromisos y el programa”, remató.