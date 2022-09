Stingo reaparece y exculpa a la Convención por fracaso

El ex convencional también culpó al gobierno del presidente Boric de falta de acción y compromiso con la propuesta. Foto: AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 12 de septiembre 2022 · 13:32 hs

“Claramente las normas escritas eran mejor que las de la Constitución del 80”, dijo Daniel Stingo, en su programa La Voz de los que Sobran, transmitido por YouTube. El ex convencional leyó un texto en el que culpa a los medios, a los empresarios y al gobierno de Gabriel Boric de la derrota electoral tras el plebiscito de salida.

Daniel Stingo Camus, ex rostro de Tribunal Oral de Canal 13, acusó de que “los medios empresariales” habían mentido y realizado una campaña de desinformación en contra del trabajo de la Convención. “Este plebiscito y el proceso constituyente no tenían oportunidad de aprobarse frente al poder inconmensurable de la derecha y los medios empresariales”, afirmó. Además, aseguró que la población no había dado el suficiente valor a sus propuestas, dado de que nadie había usado la Constitución vigente para contrastarla con el proyecto.

Además, el ex convencional no realizó ninguna auto-crítica. Muy por el contrario, aseguró que habían “muy pocas” culpas de parte del ex órgano constituyente. En el texto leído, Stingo defiende a la “tía Pikachu" de haber usado en el hemiciclo del ex Congreso el traje de Pokemon.

Aseguró que las conductas de los convencionales no eran motivos para que ganara el Rechazo, sino que más bien la ciudadanía había sido víctima de los medios y su “campaña de desinformación”.

Por el contrario, Stingo acusó al gobierno del presidente Gabriel Boric de no haber invertido los suficientes recursos y energía en realizar una campaña de información sobre las normas propuestas. Le encaró el no haber intervenido TVN para usarlo como canal oficial de información del trabajo constitucional y haber cedido ante “un contralor completamente del lado del Rechazo”.