David Rieff, escritor estadounidense: "No me sorprende que haya ganado el Rechazo"

David Rieff Sontag, periodista y corresponsal de guerra.

Por: Carlos Saldivia 14 de septiembre 2022 · 17:20 hs

El periodista estadounidense y ex corresponsal de guerra estadounidense en Ruanda, Bosnia, Kosovo, Irak y Afganistán, David Rieff Sontag, entregó una critica impresión sobre el plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre en Chile, en una entrevista con el canal argentino La Nación Más.

David Rieff, también analista político y autor de 13 libros sobre zonas de conflictos, conocido por sus reflexiones en torno al rol de la memoria en la sociedad, que aborda en su último libro Elogio del olvido, visitó Chile y Argentina luego de llegar de Ucrania, donde estuvo cubriendo el conflicto bélico.

En la entrevista efectuada este lunes, el reportero estadounidense señaló: “No me sorprende que haya ganado el Rechazo (…) Conozco un poco Chile, pero no había estado de nuevo después del estallido social y no he entendido el nivel de la destrucción de octubre del 2019. (…) No me sorprende que haya ganado el Rechazo, porque no puedo creer que un chileno promedio, cómo puede votar en favor de una Constitución que, da la impresión al menos, fue construida para satisfacer a las personas que habían destruido el centro de Valparaíso y el de Santiago. Me parece tan irrealista”.

El profesional relató que presenció con sorpresa las manifestaciones estudiantiles del día 5 de septiembre pasado, mientras que efectuaba el cambio de Gabinete en La Moneda, y afirmó: “Después del resultado, el día siguiente, había una manifestación, mientras que Boric estaba, obviamente, negociando con todos los partidos y donde el Partido Comunista tuvo que decidir qué hacer, etcétera. Y había una gran manifestación de estudiantes cerca de La Moneda, ellos hablaban (gritaban) con el slogan ante un pueblo sin memoria, seguimos luchando”.

Entonces, Rieff hace una pausa y concluye: “Bueno, qué puede pensar el chileno promedio cuando ve esto, seguramente esa persona estaría más a favor del Rechazo”.

El periodista, que se encuentra un libro sobre su madre titulado ¿Quién es Susan Sontag?, hizo una cruda comparación entre el paisaje de la capital de Ucrania con la Chile, tras el 19 de octubre de 2019.

“Llegué a Santiago de Chile, más o menos tres días después de salir de Kiev, y si uno abría una foto de Santiago y otra de Kiev, sin identificar las ciudades, toda persona habría pensado que la zona de guerra estaba en Santiago, cuando el centro de Santiago fue destruido”, señaló Rieff.