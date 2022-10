De la Carrera advierte que Schalper podría perder su carrera política: "¿Por qué te sigues haciendo el harakiri?"

Diego Schalper fue emplazado por Gonzalo de la Carrera luego de entregarle una respuesta a José Antonio Kast. AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 04 de octubre 2022 · 16:14 hs

Las diferencias de Chile Vamos con el Partido Republicano se mantienen vigentes en torno a las definiciones para un nuevo proceso constitucional. Desde Renovación Nacional (RN), por ejemplo, impulsan las negociaciones con el conglomerado oficialista para definir los llamados “bordes”, mientras que la extrema derecha pretende mantener la actual Constitución e, incluso, plantean un nuevo Plebiscito de Entrada.

Estos desencuentros entre las coaliciones de oposición se han podido ver en diferentes declaraciones que sus protagonistas han hecho en los medios de comunicación. Y vienen desde antes del Plebiscito de Salida del 4 de septiembre, cuando el secretario general de RN, Diego Schalper, respondió a Gonzalo de la Carrera, parlamentario ex republicano que siempre genera reacciones con sus palabras.

“Puerta a puerta” con una imagen del Cementerio General fue la publicación de De la Carrera que terminó por enfrentar a estos diputados (y tantos otros) en primera instancia. “Las declaraciones del diputado De la Carrera no nos interpretan en nada… La ciudadanía tiene muy claro que el Rechazo hoy es una expresión transversal de distintas personas”, decía Schalper en agosto para refutar lo tuiteado por su compañero de la Cámara de Diputados.

A un mes y medio de ese conflicto, nuevamente chocaron verbalmente. De la Carrera emplazó al representante del distrito 15 de la Región de O'Higgins por hacer un llamado a no aprovecharse de los resultados que obtuvo el Rechazo en las últimas votaciones respondiendo una intervención en redes sociales de José Antonio Kast.

“Harakiri”: los mensajes de una nueva polémica

“A 30 días del triunfo con 8 millones de votos, pareciera que el gran ganador fue el presidente, quien sigue impulsando reformas radicales (aborto libre, alza de impuestos, expropiación de fondos) e impone su nueva Convención. ¿Por qué Chile Vamos está derrotado cediendo todo?”.

Esa fue el mensaje del ex candidato presidencial que contestó Diego Schalper. “Invitamos a dirigentes políticos a honrar el 'recházala por una mejor'. Y Republicanos fue parte, a no erigirse como analista externo. Hay que asumir responsabilidad, no aprovecharse de resultado transversal, participar del diálogo y no quedarse en discurso simplista”, fue su respuesta.

Ante esas palabras fue Gonzalo de la Carrera, quien fue más allá. “Por qué te sigues haciendo el harakiri? Lee los comentarios debajo de tus tuits. Queremos que respetes la palabra empeñada al iniciar el proceso que fracasó”, escribió el ex comentarista radial.

“El ‘desde’ sería Plebiscito de Entrada y voto obligatorio para rechazarte todo. Vas a perder tu carrera política", añadió.