Delegado presidencial de Atacama renuncia en medio de acusaciones de abuso sexual contra su jefe de gabinete

La legisladora de oposición espera que "esto se esclarezca y se persigan las responsabilidades que correspondan, de funcionarios y ex funcionarios por igual".

Por: Cristián Meza 20 de octubre 2022 · 19:40 hs

El Ministerio del Interior informó que Gerardo Tapia renunció al cargo de delegado presidencial de Atacama, en medio de las acusaciones de abuso sexual en contra de su jefe de gabinete, Cristian Jara.

En una declaración pública, la cartera precisó que "a partir del 21 de octubre asume la Delegación Presidencial Regional de Atacama, en calidad de subrogante, el sr. Jorge Fernández Herrera, actual Delegado Presidencial Provincial de Chañaral”.

Por su parte, la Fiscalía Local de Copiapó ratificó que existe una denuncia contra Jara por abuso sexual, por lo que se ordenaron una serie de diligencias.

“Hasta la fecha, se ha tomado declaración a la víctima y se han decretado medidas de protección a favor de esta, como el contacto prioritario y rondas periódicas de Carabineros. Las diligencias continúan, estamos a la espera de los resultados de estas, y una vez que contemos con ellos, la Fiscalía tomará las decisiones que correspondan en cuanto a la prosecución del proceso penal”, detalló el Ministerio Público.

Al respecto, la diputada RN Sofía Cid expresó que “lo más importante es que la ministra de la Mujer se contacte urgente con la víctima, que realice todo lo necesario para protegerla y se encargue de que haya una investigación justa y rápida”.

“La renuncia del ahora ex delegado Presidencial de la Región de Atacama, Gerardo Tapia, deja en evidencia la grave omisión en que incurrió al no denunciar ni tomar medidas inmediatas y apoyar a la víctima cuando fue informado de esta grave vulneración. Esto dejó claro que el feminismo del Gobierno es un feminismo de cartón, ideológico pero no activo frente a las causas que lo ameritan, como ésta, donde una mujer fue víctima de un trabajador de sus filas”, argumentó la parlamentaria.

La legisladora de oposición espera que "esto se esclarezca y se persigan las responsabilidades que correspondan, de funcionarios y ex funcionarios por igual".