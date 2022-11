Demócratas: Rincón y Walker presentan nuevo movimiento con figuras de la ex Concertación

Los integrantes de Demócratas durante la presentación del movimiento. TWITTER/@JGALEMPARTE

Por: Equipo El Dínamo 02 de noviembre 2022 · 11:26 hs

Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker presentaron durante este miércoles un nuevo movimiento denominado como Demócratas, el que contó con la adhesión de varias figuras que pertenecieron a la ex Concertación.

Entre los integrantes de la nueva agrupación aparecieron ex militantes de la Democracia Cristiana (DC), del Partido por la Democracia (PPD), del Partido Radical (PR), de Ciudadanos y del movimiento 50+UNE.

La directiva provisional quedó con Rincón como presidenta, Walker como vicepresidente y el ex candidato presidencial del PR, Carlos Maldonado, como secretario general. Además se presentaron como vicepresidentes a Marcelo Urrutia, María Paz Fuenzalida, José Gabriel Alemparte, el ex diputado Jorge Tarud, Carolina Latorre y Jorge de la Carrera.

“No queremos que sigan pasando las cosas y nosotros seamos unos meros espectadores; queremos ser actores de las transformaciones, queremos ser parte de los que deciden lo que pasa o no pasa con nuestro país”, señaló la senadora Rincón.

Walker agregó que “vamos a convocar al centro y la centroizquierda y sobre todo a los que entienden que no podemos seguir dividiendo a Chile entre las derechas y las izquierdas”.

Los senadores -que durante la semana pasada renunciaron a la DC- habían anunciado que conversarían con diversos movimientos, entre ellos Amarillos por Chile, para conformar una alianza que permita representar al centro y a la centroizquierda en los próximos desafíos electorales.

Concejales y un ex convencional entre los integrantes

Durante el acto de presentación, Demócratas también anunció la adhesión de sus primeros militantes, entre los que se cuentan varias autoridades en ejercicio.

Entre los adherentes del movimiento se encuentran el concejal de Pudahuel, Patricio Cisternas, y la concejal de Renca, Camila Áviles, quienes renunciaron a la DC hace algunos días. A ellos se sumó la ex directora del Sename, Marcela Labraña.

Otra figura que se sumó a la agrupación fue el ex convencional de Independientes No Neutrales (INN), Miguel Ángel Botto. Su incorporación fue valorada por Carlos Maldonado, quien destacó que el ex constituyente estuvo por el Apruebo en el plebiscito de salida.