Denuncia en la PDI y acusaciones de los díscolos profundizan quiebre interno en el Partido de la Gente

La PDI en el Congreso: el diputado Francisco Pulgar fue expulsado de la bancada del Partido de la Gente en una gestión que, asegura, está fuera de la ley

Por: Luis Rivera 11 de noviembre 2022 · 14:12 hs

“He sido expulsado aplicando un reglamento interno de la bancada. Con esto se ha incumplido y se ha pasado a llevar el artículo 3 del mismo, que da cuenta que para que un miembro sea expulsado tiene que existir unanimidad. Eso no se cumplió”.

Así relató Francisco Pulgar su salida del grupo de diputados del Partido de la Gente (PDG). Su voto a favor de la candidatura de Vlado Mirosevic a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados generó revuelo en la interna de este partido que tiene como figura al ex candidato presidencial, Franco Parisi.

El economista, radicado en Estados Unidos y que no ha vuelto a Chile por una deuda de pensión de alimentos, pidió sanciones para los parlamentarios que estuvieron a favor del ariqueño, quien se convirtió en el sucesor de Raúl Soto como líder de la Cámara Baja. Aparte del perito criminalístico, votaron por él Karen Medina y Raúl Oyarzo, en un quiebre interno que aún tiene consecuencias.

Una de ellas fue la denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI) por esas supuestas modificaciones al reglamento que apuntó Pulgar. ¿El delito que investigará la Bridec de Valparaíso? Adulteración de instrumento público.

Los descargos y la denuncia de los díscolos

Si bien no estuvo en el grupo de militantes que dio el voto a Vlado Mirosevic, el diputado Gaspar Rivas se sumó a los cuestionamientos de sus compañeros de partido y se refirió a esta denuncia hecha en la PDI.

“Al revisar estos documentos, se encontraron algunas inconsistencias. Eso nos llevó a pensar que era necesario hacer una denuncia preventiva, por decirlo de alguna manera, ante la Policía de Investigaciones, para que determinara si es que existe algún delito de falsificación de instrumento público. Se trata simplemente de un instrumento interno de bancada”, dijo el representante del distrito 11 de la Región de Valparaíso.

“Nosotros no tenemos constancia que se haya depositado copia original de este reglamento en la secretaría de la Cámara. Si no es así, el reglamento no tiene validez alguna y producto de aquello eventualmente la sanción aplicada al diputado Pulgar sería nula y de ningún valor”, complementó el autodenominado “Bukele chileno”.

Pulgar complementó esta idea y se defiende como cerebro de estas normas del PDG. "Yo fui el creador intelectual del reglamento interno, el cual da cuenta de una serie de sanciones que se aplicarían a parlamentarios por temas conductuales. Incluso se contempla el articulo 43 que establece que por indisciplina podría ser expulsado de la bancada, pero, y ahí estaba la salvedad, por la unanimidad de los votos de las y los diputados restantes”, explicó.

Frente a la denuncia, Emilio Peña, secretario general del PDG, respondió: “Nosotros esperamos que, si debe haber una investigación, esta se realice y si eventualmente hay irregularidades tanto penales, civiles como administrativas, estas se aclaren”.