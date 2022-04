Desbordes apunta a ministro de Hacienda tras rechazo a 10%: "Gana Marcel, se pierden los dos retiros"

Mario Desbordes también criticó la postura del gobierno de Sebastián Piñera con los retiros del 10%. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 19 de Abril 2022 · 11:16 hs

El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), abordó el rechazo a las propuestas de quinto retiro del 10% y apuntó directamente al titular de Hacienda, Mario Marcel, quien se opuso a un nuevo giro de los ahorros previsionales.

Según explicó el ex diputado de Renovación Nacional, el rechazo a las dos alternativas de quinto retiro “al único que lo deja conforme es a Mario Marcel”, ya que, “él pidió desde el día uno que no quería retiros, este no es el minuto para darse gustos. Este es un minuto en que la economía está en una situación muy compleja”.

“Gana Marcel, se pierden los dos retiros. Es un papelón lo que le pasó ayer, sin duda. Pasa porque el Partido Comunista desde el día uno está forcejeando queriendo llevar al Gobierno a la lógica de la primaria de la izquierda dura y el (Gabriel) Boric de primera vuelta. Ellos quieren gobernar con las propuestas de primera vuelta que fueron un fracaso”, acusó Desbordes en entrevista con la radio Agricultura.

En esta línea, el ex ministro solicitó al gobierno “hacer un mea culpa” y reconocer que tienen “muy poca muñeca en el Congreso” para impulsar sus propios proyectos, como el retiro acotado de los ahorros previsionales.

De todas formas, aclaró que el quinto retiro "es uno de los peores proyectos para evaluar la muñeca de un ministro de Segpres, sino el peor. No hay un solo ministro Segpres en estos años que hayan logrado un resultado positivo".

Desbordes toma distancia de gestión anterior

El ex ministro Mario Desbordes también reflexionó sobre el comportamiento que tuvo la administración de Sebastián Piñera con los retiros previsionales.

Por un lado, Desbordes reconoció que cuando se tramitó el primer 10% “teníamos al gobierno negando ayuda masiva, señalando que un IFE de $65 mil era más que suficiente, con pobre ayudas a las pymes”.

En esta línea, apuntó al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien dice que “son terraplanista aquellos que niegan que el retiro influye en la inflación”.

“Por supuesto que influye en la inflación. El Banco Central dice que junto a las ayudas fiscales incidirían en el 50%, pero junto con las ayudas fiscales, no solo el retiro. Por eso ahí él le falta un poco el respeto a los ciudadanos. Los economistas que le dicen a los chilenos que los retiros son culpable de toda la inflación, es no es cierto. Pero lo retiros son malos”, agregó.