Desde RN a la derecha más dura: "Que la Constitución del 80 se entierre con cal para que no salga ni el olor"

La dipiutada de RN Ximena Ossandón envió un potente mensaje a los que no quieren una nueva Constitución AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Luis Rivera 14 de septiembre 2022 · 13:07 hs

Mientras se intenta a llegar a acuerdos entre los diversos actores y los representantes del gobierno de Gabriel Boric para comenzar un nuevo proceso constituyente, desde Renovación Nacional (RN) siguen surgiendo frases que repercuten en la escena política.

En la búsqueda de una nueva fórmula para crear una nueva Constitución después del triunfo del Rechazo en el plebiscito, el presidente de RN Francisco Chahúan aseguró que "¿Por qué nosotros sí podemos decirle al Gobierno lo que tiene que hacer? Porque es minoría". Fue una declaración que activó a los diferentes conglomerados, pero que no fue el único que emanó desde ese sector durante las últimas horas.

Ximena Ossandón, a diferencia del timonel de su partido, se enfocó en entregar un mensaje a la derecha que no trabaja en la creación de una nueva Carta Magna, como son, especialmente, los adherentes al Partido Republicano. “Hago un llamado a la oposición más dura a que sea parte de la solución y no del problema… Ha llegado el momento en que la Constitución del 80' quede enterrada bajo tierra y con cal para que no salga ni el olor”, expresó la diputada.

“Será cosa de pocos años para que nuevamente pasemos por una inestabilidad social, violenta y brutal como la que nos tocó vivir. Y puede que ya no tengamos una segunda oportunidad, como la que nuestra historia nos está dando ahora”, vaticinó en el Congreso la parlamentaria hermana del senador Manuel José Ossandón.

La representante del distrito 12 de la Región Metropolitana basó sus argumentos en la derrota del Apruebo en las urnas el domingo 4 de septiembre. “Fue un triunfo transversal. La gran derrotada fue la soberbia de algunos y el gran ganador fue la sabiduría de un pueblo sensato. Cualquiera que se quiera arrogar este triunfo está profundamente equivocado", sentenció.