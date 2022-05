Desde votar de la ducha a los Visti-puntos: los momentos más insólitos que ha dejado hasta ahora la Convención

La Convención ha dejado una serie de episodios para el recuerdo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 03 de Mayo 2022 · 13:25 hs

Este lunes la Convención Constitucional vivió una de sus jornadas más particulares, donde destacó la votación del constituyente Nicolás Núñez (FRVS) desde la ducha de su casa o el llamado de Manuela Royo (IND) a no consagrar la persecución del terrorismo en la nueva Constitución.

Sin embargo, estos episodios no han sido los únicos que se han registrado durante las sesiones desarrolladas en el ex Congreso Nacional.

Votando desde la ducha

La Comisión de Medio Ambiente tuvo que enfrentar el lunes la votación telemática del convencional de Apruebo Dignidad, Nicolás Núñez, quien pidió votar a plena voz por encontrarse en medio de una ducha.

“¿Puedo emitir mi voto a viva voz? me estoy duchando", fue la petición de Núñez (FRSV), obteniendo la respuesta afirmativa del secretario de la instancia.

Sus compañeras en la Comisión le hicieron un llamado a apagar la cámara de su teléfono, para evitar que puedan salir a la luz imágenes poco sugerentes.

No perseguir el terrorismo en la Constitución

La convencional Manuela Royo (IND) también estuvo en el centro de la polémica, luego que desde la oposición viralizaran su intervención en el pleno, donde se mostraba en contra de consagrar en el borrador de la nueva Constitución la persecución del terrorismo.

Y es que Royo instó “a rechazar los constantes intentos por constitucionalizar la persecución del terrorismo, pues un pronunciamiento constitucional en la materia solo conduce a un medio represivo del control de la democracia, manifestando en severas restricciones a las garantías individuales".

La abogada explicó sus palabras en redes sociales, apuntando que “mi fundamentación es tal y como lo expresé en esa intervención, fundamentada en artículos académicos y de investigación: no hay argumentos de peso que obliguen al Estado de Chile a pronunciarse en la nueva Constitución sobre el terrorismo, pues eso es materia de ley”.

Los sahumerios de Elisa Labraña contra las “bajas vibras”

Elisa Labraña (Coordinadora Plurinacional) reconoció que ha realizado una serie de sahumerios al interior de la Convención para enfrentar las “bajas vibras”.

En declaraciones a Emol, la activista ecofeminista sostuvo que "las energías están bajas, estamos cansados (...). En la Convención, además, estamos así porque tenemos estrés y presión del trabajo".

A esto se suma el despliegue de una serie de amuletos a lo largo de la Convención. Por contrapartida, se determinó que cada 15 días se realicen lecturas de la Biblia.

Los insultos de Teresa Marinovic a la Convención

El pasado 9 de febrero, en medio de una conferencia de prensa realizada por convencionales de derecha, Teresa Marinovic (Vamos por Chile) lanzó insultos en contra de la Convención Constitucional y sus integrantes.

“Convención culiá, convencionales conchesumadres (sic)”, fueron las palabras de Marinovic.

En vista de esta situación, el Comité de Ética decidió sancionarla con el 10% de su dieta por una sola vez.

La convencional no quiso presentar defensa alguna, asegurando que no reconoce la competencia del Comité.

Los insultos de Teresa Marinovic, parte II

Teresa Marinovic volvió a ser víctima de su vocabulario, luego que lanzara insultos en contra de su par PS César Valenzuela en febrero pasado, a quien le sacó la madre.

Ante esto, Valenzuela dejó en claro que “cuide sus palabras, no soy amigo suyo, y no tengo ningún grado de confianza con usted, las palabras que está utilizando son inaceptables. Si quiere tener más atención, comprenderá que además de estar dirigiendo el debate, tengo que estar mirando el zoom”.

"Por favor que esta sea la última oportunidad que pronuncia situaciones de esa naturaleza y le pido por favor a la secretaria que estos antecedentes lo remita al comité de Ética. No corresponde que usted haga esto”, cerró.

La pelea entre Marinovic y Manuela Royo

La discusión sobre la independencia de la Corte Suprema generó una álgida discusión entre Manuela Royo y Marinovic, luego que la primera pusiera como ejemplo al marido de la representante de Vamos por Chile.

“Enrique Alcalde Rodríguez, socio del Estudio Marinovic y Alcalde, actual abogado integrante...”, señaló Royo, siendo interrumpida por su contraparte.

“Soy contraria a lo de los abogados integrantes, mi marido litigó en caso Cascadas contra Julio Ponce Lerou (...) le quiero agradecer a la convencional que me dé la oportunidad de decir lo muy orgullosa que me siento de mi marido...”, argumentó Marinovic.

Tras esto, le señaló a Royo que "tenga usted la dicha de casarse y sentirse querida como un hombre como mi marido, pero para eso tiene que tratar de parecerse un poco más a mí, sonreír más y envidiar menos, es un arma de seducción infalible y se lo dice alguien con experiencia”.

“Tere, tengo dos carreras, un magíster y estoy terminando mi doctorado. He publicado dos libros y artículos en Derecho. también doy clases en la universidad. No necesito casarme para sentir algún tipo de realización personal en mi vida. Y créeme: no te envidio”, afirmó la convencional.

¿El fin de los helados de agua?

La aprobación de la norma que declara como parte de los bienes comunes naturales tuvo en el RN Roberto Vega a uno de sus principales detractores, tomando como ejemplo el fin de los helados de agua.

“La poca prolijidad de la redacción conlleva a que gran parte de la población de Chile en un tiempo más cometerá actos que van a estar reñidos con la Constitución, por ejemplo se consagra que el agua en todos sus estados es inapropiable, qué quiere decir esto, que el agua no puede ser comercializada”, declaró.

De esta manera, “el señor que comercializa agua embotellada actuará en contra de la Constitución, qué decir de las empresas de las bebidas carbonatadas o de las empresas que venden helados de agua (…) porque al ser bien inapropiable, no pueden ser objeto del comercio jurídico”.

La versión alternativa del himno nacional

El convencional Félix Galleguillos (escaños reservados) tuvo una particular intervención de la votación del segundo informe de la Comisión de Formas de Estado.

“¿Ustedes creen que los pueblos indígenas en Chile somos incapaces de ejercer lo que el derecho internacional ha consagrado en materia de autonomías territoriales?”, señaló.

Para cerrar su declaración, realizó una nueva versión del himno nacional: “Pluri Chile es tu cielo azulado”, generando rechazo en los constituyentes de derecha.

Convención contra Iván Torres

En marzo pasado, el convencional Adolfo Millabur (escaños reservados) las emprendió contra el conocido meteorólogo Iván Torres, a quien llamó a no decir “frente de mal tiempo” cuando entregue sus pronósticos.

Al respecto, el rostro de TVN tuvo que salir a aclarar que “los meteorólogos no hablamos de frente de mal tiempo, hablamos de sistema frontal”.

Pero Iván Torres se tomó la situación con humor, agregando que “yo creo que él (Adolfo Millabur) tiene buenas intenciones. Yo creo que la gente siempre tiene buenas intenciones”.

Los Visti-Puntos

Teresa Marinovic alcanzó notoriedad en la Convención, con el despliegue de un cartel con el mensaje “Visti-Puntos” cada vez que acusaba a uno de los constituyentes de caer en el victimismo para defender su postura.

En declaraciones a La Cuarta, Marinovic aseveró que cuando oigo a convencionales victimizarse con un sueldo de 2,5 millones, además de asignaciones para arrendamiento, transporte, alimento, e incluso para pagar una nana… me molesta. Hay muchas mujeres que lo pasan mal y tienen problemas reales".

“Yo pensé que el proceso podía ser una instancia de integración social o de conversación, al menos; pero se transformó en un espectáculo decadente que da vergüenza ajena", disparó.

Chayanne en la Convención Constitucional

El convencional Nicolás Núñez (FRVS) alcanzó notoriedad en octubre del año pasado, cuando se valiera de Chayanne para presentarse al pleno.

"No hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero", agregando que "es necesario a través de esta chambonada que estoy diciendo, desformalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder (...) si chasconeamos esos lugares vamos a entrar los Núñez, los González, los Sánchez, los Pinto, todos aquellos que no estamos acostumbrados a estar en esos lugares".

Tras esto cerró su intervención con la canción “Yo soy un constituyente”.